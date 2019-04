Kaj Källarsson Iivari Mononen -konsernin talousjohtajaksi - Janne Monni Norjaan

Kaj Källarsson (36) on nimitetty Iivari Mononen -konsernin talousjohtajaksi. Källarsson on myös konsernin johtoryhmän jäsen.

Källarssonilla on yli 12 vuoden kokemus rahoituksesta ja yrityspankkiliiketoiminnasta. Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä Nordean Corporate and Investment Banking -yksikössä Helsingissä. Lempäälästä kotoisin oleva Källarsson on opiskelut kansainvälistä kauppaa Tampereella ja rahoitusta Amsterdamissa.

- Olen pitkään halunnut päästä työskentelemään pankkisektorilta teollisen liiketoiminnan pariin. Olen seurannut useamman vuoden yhtiön toimintaa ja arvoja, joten on hienoa päästä mukaan joukkueeseen, joka vie Iivari Mononen -konsernia vahvasti eteenpäin, iloitsee Källarsson, joka muuttaa perheineen Joensuuhun Etelä-Suomesta.

Nykyinen konsernin talousjohtaja Janne Monni siirtyy kesän aikana Norjaan vastamaan konserniin kuuluvan ScanPole -ryhmän pylväsliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.