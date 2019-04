Halpalentoyhtiö Norwegian ennakoi kärsivänsä kymmenien miljoonien eurojen tappiot Boeingin 737 Max 8 -matkustajakoneiden lentokiellosta.

Norwegian kertoo osavuosikatsauksessaan, että se odottaa jopa 500 miljoonan Norjan kruunun eli hieman yli 50 miljoonan euron tappioita Boeingin ongelmien seurauksena.

Boeingin 737 Max -konetyyppi on lentokiellossa ympäri maailman. Sen turvajärjestelmissä on epäilty olevan vikaa, sillä saman mallin kone on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa.

