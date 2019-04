Britannian Huawei-päätös närästää Yhdysvaltoja

Yhdysvallat on kieltänyt Huaweilta pääsyn omien 5g-verkkojensa rakennustöihin ja kehottanut liittolaisiaan tekemään samoin. Amerikkalaiset epäilevät Huawein laitteiden vuotavan tietoja Kiinan tiedustelupalvelulle.

Brittilehti Daily Telegraph kertoi aiemmin tällä viikolla Britannian hallituksen turvallisuusvaliokunnan päätöksestä, jonka mukaan Huawei saisi toimittaa Britannian 5g-verkon vähemmän keskeisiä osia kuten antenneja. Päätös tehtiin, vaikka viisi ministeriä vastusti sitä. Vastustajiin lukeutuivat ulkoministeri Jeremy Hunt ja puolustusministeri Gavin Williamson.

Hallitus on käynnistänyt selvityksen siitä, kuka vuoti arkaluonteisen päätöksen julki. Katseet kohdistuvat ministereihin, jotka vastustivat päätöstä.

Guardianin lähteen mukaan päätös nuijittiin läpi pääministeri Theresa Mayn ratkaisevalla äänellä. Mayn oli määrä kertoa päätöksestä vasta myöhemmin keväällä kun sen edellyttämiä turvallisuustoimia olisi viety eteenpäin.

Myös Saksan linjaukset hiertävät Trumpin hallintoa

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallinto on ajautunut Huawei-varoituksissaan törmäyskurssille myös muiden eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Saksan hallitus ei ole myöskään sulkenut Huaweilta ovea 5g-verkkojensa rakennuksessa. Saksan liittokansleri Angela Merkel on korostanut, että maa päättää turvallisuuttaan koskevista asioista itsenäisesti.

Yhdysvallat on uhannut rajoittaa tiedustelutiedon jakamista Saksan kanssa, ellei maa kuuntele varoituksia.

Saksalla on kova paine kehittää verkkoyhteyksiään, sillä maa on jäänyt nopeissa nettiyhteyksissä muun Euroopan vauhdista. Mediatietojen mukaan Saksan kyberturvallisuusviranomaiset ovat selvittäneet Huawein toimia Yhdysvaltojen ja muiden liittolaistensa kanssa, mutta he eivät löytäneet näyttöä siitä, että Huawei voisi varastaa laitteidensa avulla salaisesti tietoja.

Huawei on 5g-verkon rakentamiseen tarvittavien komponenttien johtava toimittaja, jonka hinnat ovat usein kilpailijoitaan halvempia. Verkkoyhtiö Nokia ja ruotsalainen Ericsson kilpailevat samoilla markkinoilla.