Kymmenes yritys ratkaista Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistaa alkaa

Yhdysvaltojen kauppaneuvottelijat ovat saapuneet Pekingiin neuvottelemaan maiden kauppakiistoista Kiinan kanssa. Amerikkalaista valtuuskuntaa johtavat valtiovarainministeri Steven Mnuchin ja kauppaedustaja Robert Lighthizer, Kiinan pääneuvottelija on varapääministeri Liu He.

Alkava neuvottelukierros on kymmenes tapaaminen meneillään olevan kauppakiistan aikana. Yhdysvallat ja Kiina ovat sen kestäessä määränneet toistensa tuonnille tulleja yhteensä 360 miljardin dollarin (320 miljardin euron) edestä. Kauppasodan lietsonnan aiheuttama markkinahermoilu on rauhoittunut, koska osapuolet ovat toistuvasti vakuuttaneet, että neuvotteluissa on edistytty.

Mnuchin kertoi tapaamisen edellä uutistoimisto AP:lle, että tarkoitus on jatkaa Kiinan teollisuustukiaisten käsittelyä.

Kiinan presidentti Xi Jinping lupasi viime viikolla Kiinan poistavan kohtuuttomat ja markkinoita vääristävät valtiontuet, mikä on ollut Yhdysvaltojen keskeinen vaatimus. Analyytikot epäilevät kuitenkin, ettei Kiina hevin ryhdy purkamaan tukiaan lentokone- ja puolijohdeteollisuudelle, koska niillä on keskeinen rooli Kiinan tulevaisuusstrategioissa.

Sekä Yhdysvallat että EU ovat pitkään protestoineet Kiinan tukiaisia vastaan ja katsovat Kiinan vääristävän niillä kilpailua. Samalla Kiina pystyttää esteitä muiden maiden yhtiöille, jotka pyrkivät saamaan jalansijaa jättivaltion markkinoille. Kiinan tukijärjestelmät ovat monikerroksiset ja vaikeasti tulkittavat, kun tukia jaetaan sekä valtion että paikallishallinnon kautta ja lisäksi vielä erilaisten toimielinten jakamien apurahojen muodossa.

Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla, kun Liu saapuu Washingtoniin.