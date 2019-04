Tilastokeskus: Yksityiset asuntosijoitukset roimassa kasvussa – suurin osa "tuulipukusijoittajista" omistaa yhden vuokra-asunnon

Yksityishenkilöiden omistamien vuokra-asuntojen määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina, kertoo Tilastokeskus. Yliaktuaari Otto Kanniston laskelmien mukaan Suomen asuntokannasta saattoi vuonna 2017 tunnistaa hieman yli 200 000 yksityisesti omistettua vuokra-asuntoa.

Vuonna 2006 vastaava luku oli 115 000, eli kasvua oli kertynyt 77 prosenttia. Samalla 11 vuoden jaksolla koko asuntokanta oli kasvanut yhdellätoista prosentilla.

Kannisto toteaa Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -blogin kirjoituksessa, että nousujohteinen talouskehitys näyttää kasvattaneen kiinnostusta asuntosijoittamiseen.

– On jopa kirjoitettu, että asunto­sijoittamisesta on tullut ”tuulipuku­kansan bisnestä", Kannisto toteaa.

Suurimmalla osalla asuntosijoittajista on vain yksi vuokra-asunto. Noin 200 000 vuokra-asuntoa jakautuu noin 172 000 omistajan kesken. Vähintään kymmenen asuntoa osittain tai kokonaan omistavia yksityishenkilöitä löytyi noin tuhat.

Yksityisesti omistettujen sijoitusasuntojen kanta on kasvanut erityisesti Oulussa, jossa niiden määrä on jaksolla tuplaantunut, noin kymmeneen tuhanteen. Eniten yksityisesti omistettuja vuokra-asuntoja on Helsingissä, jossa niitä oli vuoden 2017 lopulla 32 000. Kooltaan sijoitusasunnot ovat pääosin pieniä, yksiöitä tai kaksioita. Keskimääräinen pinta-ala on 42 neliötä, kun omaan käyttöön ostetut asunnot ovat keskimäärin 73 neliön kokoisia.

Sijoitusasuntoja omistavien henkilöiden keski-ikä oli 57. Nuoria asuntosijoittajia on melko vähän ja vain kymmenen prosenttia on alle 35-vuotiaita.

– Tiedot vastaavat yleistä mielikuvaa yksityis­henkilöiden asunto­sijoittamisesta. Sijoittamisen suosio on kasvanut, sijoittaja on yleensä keski-iän ylittänyt ja hän suosii sijainnin ja koon puolesta helposti vuokrattavaa asuntoa, Kannisto summaa.