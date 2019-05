Tutkija: Yhdysvaltojen Nord Stream 2 -ulostulo saattaa olla pelkkä muistutus pakotteista

Yhdysvaltojen uhkaamat Nord Stream 2 -hankkeen pakotteet saattavat jäädä vielä toteutumatta. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolan mielestä Yhdysvaltojen energiaministerin ulostulossa on todennäköisesti kyse tahtotilan ilmaisusta. Ulostulolla halutaan muistuttaa eurooppalaisia ja mukana olevia yrityksiä, että Nord Stream 2 -hanketta ei ole unohdettu.

– En sanoisi vielä, että kyseessä on sellainen tilanne, että ne (pakotteet) sadan prosentin varmuudella olisivat tulossa, Aaltola sanoo STT:lle.

Yhdysvaltojen energiaministeri Rick Perry kertoi aikaisemmin, että hankkeen vastus on edelleen voimissaan. Perryn mukaan Yhdysvaltojen kongressi aikoo hyväksyä pakotteita koskevan lakiesityksen ja sen jälkeen presidentti Donald Trump allekirjoittaa esityksen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomalaisella energiayhtiöllä Fortumilla on osuus putkihankkeessa sen osittain omistaman saksalaisen Uniper-yhtiön kautta. Nord Stream 2:n taustalla on venäläinen energiajätti Gazprom, ja Uniper kuuluu hankkeen rahoittajayhtiöihin. Valtionyhtiö Fortum on Uniperin suurin omistaja hieman alle 50 prosentin osuudellaan.

Hanke sitoo Eurooppaa Venäjään

Ulkopoliittisen instituutin Aaltola kertoo, että Yhdysvaltojen lainsäädännössä on kohta, joka koskee Nord Stream -pakotteita. Laissa on myös kohta, jossa sanotaan, että pakotteista neuvotellaan yhdessä eurooppalaisten liittolaisten kanssa.

– Lainsäädännöllisesti se ei sido kovinkaan vahvasti presidenttiä, Aaltola sanoo.

Ohjelmajohtajan mielestä halu pitää pakotteet mukana keskusteluissa voi liittyä Yhdysvaltojen näkemykseen hankkeen järkevyydestä. Yhdysvaltojen mielestä se sitoo Eurooppaa liikaa Venäjään. Toisaalta pakotteet saattavat liittyä laajempiin neuvotteluihin Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteesta.

– Tai sitten se voi olla erityiskysymys. Jos se on erityiskysymys, aikataulu voi olla nopeampikin. Silloin yrityksiin, jotka osallistuvat rakentamiseen, kohdistuisivat Yhdysvaltojen sanktiot, jotka rampauttaisivat projektia ja sen loppuun saattamista. Sanktiot nostaisivat projektin hintaa huomattavasti.

Aaltolan mukaan hanke nähdään Yhdysvalloissa valtapoliittisena projektina eikä liiketoimintana.

– Siinä nähdään riski sille, että Euroopasta tulee liian Venäjä-riippuvainen ja tätä kautta huonompi liittolainen Yhdysvalloille, Aaltola sanoo.

Aaltola mainitsee, että Yhdysvalloista on tulossa yksi maailman isoimmista kaasuntuottajista, jota kiinnostaa Euroopan markkinat. Pakotteilla voidaan haluta saada markkinoita yhdysvaltalaiselle nesteytetylle kaasulle.