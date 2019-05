Venäjän öljyn laatuongelmat ovat nostaneet bensiinin hintaa Suomessakin – kesäbensa tapaa olla muutamia senttejä talvibensaa kalliimpaa

Bensiinin hinta on ollut kevään aikana nousussa muun muassa venäläisen öljyn laatuongelmien vuoksi. Ongelmien arvioidaan vaikuttavan hintaan vielä muutamien viikkojen ajan. Kesällä taas bensiinin hintaan vaikuttaa lomakausi ja siihen liittyvä matkustelu.

GlobalPetrolPrices.com-sivuston mukaan bensiinin hinta on Suomessa noussut parikymmentä senttiä litralta maaliskuun puolivälin jälkeen. Polttoaine.net-sivusto puolestaan kertoo, että 95E10-laadun keskihinta Suomessa oli perjantaina 1,605 euroa litralta.

Venäjältä tuotavan öljyn laatuongelmat ovat vaikuttaneet laajasti öljytuotteiden hintoihin Euroopassa. Useat Euroopan maat keskeyttivät runsas kuukausi sitten Druzhba-putken kautta kulkevan öljyn vastaanottamisen laatuongelmien vuoksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Se on pienentänyt Euroopan öljyntuotantoa. Aika monet isot jalostamot ovat olleet kokonaan tai osittain pois tuotannosta, kertoo kaupallinen johtaja Timo Jokinen North European Oil Tradesta. Yhtiö toimittaa polttonesteitä useille pohjoismaisille huoltamoketjuille.

Öljyssä on ollut liikaa kloridia

Druzhba-putken heikkolaatuinen öljy on venäläisen Transneft-yhtiön mukaan peräisin lähinnä muutamilta pieniltä öljyntuottajilta. Öljyssä on ollut liikaa orgaanista kloridia, joka voi aiheuttaa korroosiovaurioita jalostamoilla. Uutistoimisto Tass kertoi huhtikuussa, että öljyn turmeltumista epäillään tahalliseksi ja asiasta on aloitettu rikostutkinta.

– Ei ole varmuutta, onko se sabotaasia vai onko se jokin operointivirhe. Kyse on merkittävistä määristä raakaöljyä, sanoo Jokinen.

Venäläisen öljyn laatuongelmat ovat koskettaneet ennen kaikkea eurooppalaisia öljynjalostamoita. Jokisen mukaan ne vaikuttavat polttonesteiden hintaan Suomessa vielä muutamien viikkojen ajan. Hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että hinnat enää nousisivat ainakaan kovin jyrkästi.

– Täytyy tulla joitain uusia ongelmia, että hinta vielä menisi ylöspäin. Todennäköisempi skenaario on, että on tämäntapaista hintaa ja sitten jossain vaiheessa markkinat rauhoittuvat, arvioi Jokinen.

Lomakausi vaikuttaa hintaan

Pitkällä aikavälillä bensiini on kesällä usein ollut kalliimpaa kuin talviaikaan, toteaa Nesteen verkostomyynnistä vastaava johtaja Katri Taskinen. Taustalla on pohjoisen pallonpuoliskon lomasesonki ja siihen liittyvä matkustelu.

– Historiallisesti kesällä hinnat ovat monesti kääntyneet maailmanmarkkinoilla nousuun. Ajosesonki on tietenkin yksi vaikuttava tekijä. Kyllä kulutuksessa on Suomessakin nousua, sanoo Taskinen.

Teboilin kaupallinen johtaja Kari-Pekka Manni arvioi, että bensiinin litrahinta on kesällä tyypillisesti noin 4–5 senttiä korkeampi kuin talvella.

– Ei ole mitään syytä ajatella, että hinta nousisi korkeammalle kuin mitä se yleensä on kesällä, sanoo Manni.

Raakaöljyn hintaan vaikuttavat kysynnän ohella muun muassa maailmanpoliittiset uhat ja öljynviejämaiden järjestön Opecin ratkaisut. Jos Opec leikkaa tuotantoa, polttoaineiden hinnat nousevat.

– Bensan hinta pumpulla seuraa maailmanmarkkinahintoja ja valuuttakurssimuutoksia. Paikallinen kilpailu vaikuttaa myös hintatasoon, toteaa Katri Taskinen Nesteeltä.