Yhdysvallat aikoo lisätä Facebookin, Googlen ja muiden teknologiajättien valvontaa

Yhdysvalloissa viranomaiset ja lainsäätäjät suunnittelevat lisäävänsä teknologiajättien valvontaa. Edustajainhuoneen oikeusvaliokunta ilmoitti maanantaina käynnistävänsä tutkinnan digitaalisten markkinoiden kilpailukäytännöistä.

Oikeusministeriö ja liittovaltion kauppakomissio FTC ovat puolestaan sopineet työnjaosta, jossa oikeusministeriö vastaa Appleen ja Googleen kohdistuvista tutkinnoista ja kauppakomissio arvioi Facebookin ja Amazonin kilpailukäytäntöjä.

Yhtiöitä on arvosteltu viime vuosina laajasti muun muassa käyttäjätietojen väärinkäytöstä ja disinformaation levittämisestä.

Edustajainhuoneen tutkinnassa on tarkoitus selvittää, ovatko Yhdysvaltojen kilpailulait pysyneet teknologian murroksen vauhdissa.

– Avoin internet on tuonut valtavia hyötyjä yhdysvaltalaisille. Mutta on kasvavaa näyttöä siitä, että kourallinen portinvartijoita on ottanut haltuunsa keskeiset kanavat verkkokaupassa, sisällöissä ja viestinnässä, sanoi oikeusvaliokunnan demokraattipuheenjohtaja Jerrold Nadler Wall Street Journalin mukaan.

Toistuvat tietosuojaskandaalit ovat lisänneet myös Yhdysvalloissa vaatimuksia teknologiajättien vallan suitsimisesta ja jopa yhtiöiden pilkkomisesta.

Facebook jo kauppakomission syynissä

Yhdysvaltojen kauppakomissio on tutkinut jo yli vuoden ajan Facebookin tietosuojakäytäntöjä ja sitä, miten yhtiö hyödyntää käyttäjätietoja. Vastedes tutkintaa voidaan laajentaa koskemaan myös mahdollista markkina-aseman väärinkäyttöä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, aikooko kauppakomissio avata virallisen tutkinnan Facebookin kilpailurikkomuksista. Oikeusministeriö sen sijaan kaavailee jo tutkintaa Googlen hallitsevan markkina-aseman väärinkäytöstä.

Facebookin, Googlen ja Amazonin osakekurssit sukelsivat maanantaina uusiin tutkintoihin liittyvien huolien painamina.

Teknologiajätit ovat joutuneet viranomaisten hampaisiin myös Euroopassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on selvästi Yhdysvaltoja tiukempaa. Myös kilpailulainsäädännössä on isoja eroja.

– Eurooppalainen lainsäädäntö huolehtii kilpailijoista, kun taas Yhdysvaltojen lainsäädäntö huolehtii kilpailusta. Näkökulma on erilainen, luonnehtii teknologialainsäädännön instituuttia johtava Eric Goldman Santa Claran yliopistosta Yhdysvalloista.

Euroopan komissio on määrännyt esimerkiksi Googlelle miljardisakkoja johtavan markkina-aseman väärinkäytöstä ja kilpailun tukahduttamisesta.