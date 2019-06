Posti karsii yhteensä noin 200 työpaikkaa kaksien yt-neuvottelujen seurauksena

Neuvotteluiden taustalla on Postin mukaan postimäärän raju vähentyminen. Esimerkiksi kirjeiden määrä on puolittunut vuosikymmenessä ja sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut 1950-luvun tasolle, yhtiö luettelee. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN