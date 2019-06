Kuuden sähkönmyyntiyhtiön voimat yhdistymässä – syntymässä alan toiseksi suurin yritys Suomessa

Kuusi sähköyhtiötä on solminut esisopimuksen sähkönmyyntinsä yhdistämisestä alan toiseksi suurimmaksi yritykseksi Suomessa. Yhteisyrityksessä ovat mukana Lahti Energia, Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynnin osakkaat, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia ja Vantaan Energia.

Sähkönmyyntiyhtiöllä on yli 400 000 asiakasta. Sen tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi toimijaksi kasvattamalla omistuspohjaa ja hankkimalla uusia asiakkaita.

– Yhdistymisen myötä saisimme leveämmät hartiat, jotka mahdollistavat kilpailukykyisen ja asiakkaiden tarpeita vastaavan tarjonnan, perustelee Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomessa jatkuu kova kilpailu sähkömarkkinoilla. Se on johtanut siihen, että alalla on tapahtunut useita myyntiyhtiöiden yhdistymisiä. Osakkaat lupaavat, että yhteisyrityksellä on tarvittavat resurssit ja osaaminen kehittää ympäristöystävällisiä uudenlaisia palveluja ja tuotteita.

Uusi yhteisyritys koostuu kahdesta yhtiöstä, sähkönmyynti- ja palveluyhtiöstä. Järjestely toteutetaan liiketoimintasiirrolla, jossa osakasyhtiöt siirtävät sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoiminnot yhteisesti omistettavaan konserniin.

Uudet brändit syksyn aikana

Tavoitteena on lanseerata yhtiöiden uudet brändit syksyn aikana. Uusien yhtiöiden on suunniteltu aloittavan toimintansa alkuvuonna 2020. Osakasyhtiöiden nykyinen sähkökaupan ja asiakaspalvelun henkilöstö tulee siirtymään yhteisyrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Muutos ei edellytä olemassa olevilta asiakkailta mitään toimenpiteitä.

– Asiakkaille tarjottavien palvelukanavien ja uusien lisäpalveluiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Näiden kehittäminen ja tuotteistaminen vaatii entistä laajemmat resurssit, painottaa Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola tiedotteessa.

Esisopimuksen toteuttaminen edellyttää muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Järjestelyllä ei ole vaikutusta osakasyhtiöiden muihin liiketoimintoihin kuten kaukolämmön myyntiin tai eriytettyihin sähköverkkotoimintoihin.

