Suomalaisista aiempaa harvempi uskoo, että heidän rahatilanteensa on viiden vuoden päästä parempi kuin nykyään. Tämä käy ilmi Danske Bankin taloudellista mielenrauhaa kartoittavasta kyselystä.

Suomalaisten usko omaan talouteen on heikompi kuin ruotsalaisten, tanskalaisten tai norjalaisten. Suomessa luottamusta mittaava indeksiluku kymmenen asteikolla on 6,0, kun muualla Pohjolassa luku on yli 6,5.

Suomalaiset kantavat huolta muun muassa tulojensa riittävyydestä ja odottamattomien menojen ilmaantumisesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kyselytutkimukseen vastasi 3 000 suomalaista.