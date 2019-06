EKP ennakoi ohjauskorkojen pysyvän ennallaan vielä vuoden päivät

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on tänään odotetusti päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. EKP:n neuvosto ilmoitti samalla odottavansa, että ohjauskorot pysyvät nykyisellä tasollaan ainakin ensi vuoden puoliväliin asti ja käytännössä niin kauan, kunnes inflaatio euroalueella nousee tavoitellulle tasolle.

EKP:n aiempi linjaus oli, että ohjauskorot pysyisivät nykyisellä tasollaan vuoden loppuun asti.

Toukokuun inflaatio euroalueella oli Eurostatin mukaan vain 1,2 prosenttia, eli melko kaukana keskuspankin tavoitteesta, jonka mukaan hintojen pitäisi nousta keskipitkällä aikavälillä hieman alle kahden prosentin vuositahtia.

EKP:n neuvosto piti ohjauskoron 0,00 prosentissa, talletuskoron –0,40 prosentissa ja maksuvalmiusluoton koron 0,25 prosentissa

Keskuspankki kertoi samalla lisätietoja pankeille suunnatusta rahoitusoperaatiosta, jonka on määrä alkaa syyskuussa. Pankit, joiden nettoluotonanto on riittävän suurta, voivat EKP:n päätöksen mukaan saada lainaa korolla, joka on 10 pistettä eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin talletuskorko.

EKP:n pääjohtaja Mario Draghi kertoo päätöksistä pian tarkemmin lehdistötilaisuudessa.