Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on tänään tiukan paikan edessä, kun hän osallistuu ensimmäistä kertaa euroryhmän kokoukseen Luxemburgissa. Kokouksessa yritetään päästä pitkälti sopuun euroalueen budjetista, johon Suomikin on suhtautunut varauksella.

Uuden välineen rahoitus jakaa maita niin paljon, että kokouksen odotetaan venyvän pikkutunneille.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin johdolla euroalueelle on rakennettu omaa budjettia, jolla tuettaisiin kilpailukykyä, lähentymistä ja ehkä myös investointeja ja rakenneuudistuksia. Hankkeesta on tullut ranskalaispresidentille kunnian kysymys, jossa Saksa on antanut maalle tukensa.

EU:n seitsenvuotiseen budjettiin varattaisiin summa, joka komission ehdotuksen mukaan olisi 17 miljardia euroa. Osa jäsenmaista haluaa kuitenkin mennä pidemmälle, ja haluaa rahoittaa budjettia ulkopuolisella rahoituksella, valtioiden välisellä sopimuksella.

Suomen tavoitteena on varmistaa, ettei EU:n normaalin budjetin ulkopuolelle synny sellaista kuluerää, josta sen olisi poliittisesti mahdotonta jäädä pois.

Hallituksen kantana on, että euroalueen budjetin pitää olla osa EU:n seitsenvuotista budjettia. Suomen mielestä ei ole tarpeellista, että välinettä rahoitetaan lisäksi erillisellä valtiosopimuksella.

– Suomi ei kuitenkaan vastusta valtiosopimuksen käyttöä täydentävänä rahoituksen lähteenä, jos siihen liittyminen on jäsenvaltioille aidosti vapaaehtoista, valtiovarainministeriön muistiossa linjataan.

Seitsemän maata samoilla linjoilla

Suomen kanssa samoilla linjoilla ovat olleet Latvia, Liettua, Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Irlanti. Maiden valtiovarainministerit julkaisivat muutama viikko sitten myös yhteisen kannanoton.

Euromaiden lisäksi kokoukseen osallistuu tänään torstaina myös muiden EU-maiden ministereitä.