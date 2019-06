Ensimmäiset veronpalautukset tileille 4. heinäkuuta

Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan tileille 4. heinäkuuta. Enemmistö suomalaisista kuitenkin saa palautuksensa elo- tai syyskuussa.

Verotus päättyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Tämän vuoksi veronpalautusten maksupäivät tai jäännösveron eräpäivät eivät enää ole kaikille samat.

Heinäkuussa veronpalautuksensa saa 157 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. Heille maksetaan veronpalautuksia yhteensä 169 miljoonaa euroa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jäännösveroja on puolestaan maksettavana heinäkuussa noin 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla yhteensä 17 miljoonaa euroa. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on näillä asiakkailla 1. heinäkuuta. Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on tällöin 2. syyskuuta.