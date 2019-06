Euroopan komissio on todennut, että Helsingin Bussiliikenne sai takavuosina laitonta tukea Helsingin kaupungilta. Komissio on määrännyt tuet perittäväksi korkoineen ja niiden suuruus on 54,2 miljoonaa euroa.

Helsingin Bussiliikenteen omisti ennen Helsingin kaupunki, mutta omistus siirtyi Koiviston Auto -konsernille vuonna 2015. Komissio toteaa päätöksessään, että tuet voidaan periä myös uudelta omistajalta, sillä sen katsotaan hyötyneen vanhalle yritykselle myönnetyistä tuista. Komissiolle kanneltiin tuesta vuonna 2011, ja komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn asiassa vuonna 2015. Tutkinnassa tarkasteltiin tukia vuodesta 2002 vuoteen 2012. Mainos alkaa Mainos päättyy