Airbnb joutui muuttamaan majoituspalveluaan – Kuluttajansuoja paranee, sanoo EU-komissio

Airbnb on muuttanut majoitushakupalvelunsa esitystapaa ja palveluehtojaan EU:n kuluttajansuojasääntöjen mukaisiksi, kertoo Euroopan komissio tiedotteessa.

Airbnb teki muutokset komission kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena. Komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset olivat antaneet asiaa koskevan kehotuksen Airbnb:lle viime vuoden heinäkuussa.

Komission mukaan Airbnb on parantanut ja selkeyttänyt tapaa, jolla se esittää majoitustarjontansa kuluttajille. Uudistusten myötä käyttäjä muun muassa näkee aina lopullisen hinnan heti ensimmäisessä hakutulosnäytössä.

– Hotellien tai muun majoituksen vertailusta verkossa on tullut kuluttajien kannalta nopeaa ja helppoa. Nyt he voivat myös luottaa siihen, että heidän ensimmäisellä hakusivulla näkemänsä hinta on se, jonka he lopulta maksavat, sanoo EU:n oikeuskomissaari Vera Jourova tiedotteessa.

Aiemmin Airbnb kertoi lopullisen hinnan vasta varauksen myöhemmässä vaiheessa, kun lisämaksut esimerkiksi siivouksesta ja muista palveluista oli lisätty.

EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö edellyttää, että yritysten pitää markkinoinnissaan kertoa palveluiden ja tuotteiden lopullinen hinta, jotta kuluttajat voivat vertailla vaihtoehtoja helposti.

Samalla Airbnb teki muutoksia palveluehtoihinsa. Airbnb muun muassa sitoutuu olemaan muuttamatta ehtoja yksipuolisesti ilman, että käyttäjille ilmoitetaan tästä selvästi ennakolta ja heille annetaan mahdollisuus purkaa sopimus.