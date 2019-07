EU-komissio hyväksyi matkapuhelinoperaattori DNA:n myynnin norjalaiselle Telenorille

Euroopan unionin komissio tiedottaa hyväksyneensä yrityskaupan, jolla enemmistöomistus suomalaisesta teleoperaattori DNA:sta siirtyy norjalaiselle Telenorille. Komission mukaan ehdotettu kauppa ei herätä huolia kilpailun rajoittumisesta yhtiöiden toimialoilla. Yhtiöillä on vain vähän päällekkäisiä toimintoja, ja markkinoille jää vahvoja kilpailijoita.

Telenor ostaa 54 prosentin osuuden DNA:sta kahdelta yritykseltä. Finda Telecoms on omistanut yli 28 prosenttia ja PHP Holding lähes 26 prosenttia DNA:n osakkeista. Telenorin mukaan kauppahinta on 1,5 miljardia euroa. Kaupan seurauksena Telenorin on tehtävä tarjous muille DNA:n omistajille loppujen osakkeiden ostamisesta.