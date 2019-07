Hakukonejättion poistanut palvelustaan lipunmyyntisivustomainokset, kirjoittaa brittilehti Guardian . Googlen päätös on paha takaisku Viagogolle, jonka toimintatavat ovat herättäneet runsaasti arvostelua.

Kuluttajien mukaan Viagogon sivustolla on ollut harhaanjohtavaa tietoa tapahtumalippujen määristä ja hinnoista. Monille on myös syntynyt käsitys, että Viagogo on tapahtumien virallinen lipunmyyjä.

Kyse on kuitenkin lippujen jälkimarkkinapaikasta, jonka kautta kuka tahansa voi myydä ostamiaan lippuja eteenpäin. Lippuja myydään myös tapahtumiin, joita ei ole edes olemassa, Suomen kuluttaja-asiamies kertoi helmikuussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomessa Googlen päätöksestä kertoivat aiemmin Helsingin S anomat ja Yle.