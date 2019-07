Turhan pankissa jonottamisen voi välttää, jos ilmoittaa veronpalautuksiin tarvittavan tilinumeron ajoissa

Huomenna on viimeinen päivä ilmoittaa tilinumero verotukseen, jos aikoo saada elokuun veronpalautukset ilman suurempaa vaivaa ja pankissa jonottelua.

Ylitarkastaja Tarja Tapion mukaan tilinumero on useimmiten jäänyt ilmoittamatta nuorilta, Suomeen muuttaneilta ja kausityöläisiltä. Tilinumero voi puuttua Verohallinnolta myös niiltä, jotka ovat vaihtaneet pankkia. Verohallinto uutisoi alkuviikosta, että noin 50 000 veronmaksajalla oli vielä tilinumero ilmoittamatta. Numeron voi ilmoittaa verkossa OmaVero-palvelussa.

Tapio kertoo, että kenenkään tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa automaattisesti eikä tilinumeroa saada esimerkiksi työnantajilta tai ulosottoviranomaisilta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Jos sen on joskus kerran ilmoittanut Verohallinnolle, se kyllä säilyy, Tapio sanoo STT:lle.

Jos Verohallinnolla ei ole tilinumeroa, veronpalautuksen saamiseksi täytyy nähdä erikseen vaivaa. OP-pankki lähettää saajalle tiedon maksuosoituksesta, jonka jälkeen sen voi noutaa OP:n konttorista, jossa on kassapalvelu. Lisäksi OP perii maksusta itselleen palvelumaksun.

Viitisen vuotta vanhat veronpalautukset voi vielä saada tililleen

Maksuosoituksia jää joka vuosi lunastamatta, Tapio kertoo.

– Lunastaminen on vaivalloista, ja kassapalveluita ei ole ihan joka niemessä ja notkelmassa. Jos on esimerkiksi pieni palautus tulossa, niin sen nostamiseen ei välttämättä haluta nähdä vaivaa, Tapio sanoo.

Tällöin veronpalautukset palautuvat 28 päivän jälkeen pankista Verohallintoon.

Alle 15 euron palautuksia Verohallinto ei edes palauta maksuosoituksena muutoin kuin asiakkaan pyynnöstä. Tapion mukaan sillä vältetään se, että palautuksensaajalle ei palvelumaksun jälkeen jäisikään mitään käteen palautuksen jälkeen.

Vanhoja veronpalautuksia voi saada vielä viitisen vuotta verotuspäätöksen jälkeen. Se onnistuu ilmoittamalla tilinumeron, ja maksamatta jääneet palautukset saa tilille noin viikossa.

Veronpalautuspäi

Veronpalautusten maksuaikataulu on aikaistunut tänä vuonna, eikä se ole kaikilla sama kuten aikaisemmin. Tapio kertoo, että ihmisiä on hämmentänyt eniten se, että veronpalautuspäivä voi muuttua verotuspäätöksestä ilmoitetusta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, jos on itse tehnyt tai puoliso on tehnyt muutoksia veroilmoitukseen. Tapio arvioi, että yleisimmät muutokset liittyivät kotitalousvähennyksiin ja kodin ja työpaikan välisiin matkakuluihin.

Veronpalautuksia on lisäksi saatettu käyttää aikaisempien verojen maksuun tai esimerkiksi ulosottoviranomainen on käyttänyt veronpalautuksia ulosotossa olevien velkojen maksuun, jolloin palautusta ei näykään tilillä.

Uusi veronpalautuspäivämäärä ei jää pimentoon, vaan uusi päivämäärä tai niin sanottujen mätkyjen eräpäivä kerrotaan uudessa verotuspäätöksessä.

Suurin osa palautuksista ropsahtaa tilille elo- tai syyskuun alussa.