IS: Verottaja lähettänyt jopa kymmeniä tuhansia virheellisiä verotuspäätöksiä

Verottaja on lähettänyt suomalaisille mahdollisesti kymmeniä tuhansia virheellisesti tulostuneita verotuspäätöksiä, kertoo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Ilta-Sanomille . Verottaja kertoo saaneensa useita yhteydenottoja asiasta. Tilanteen vakavuutta ja laajuutta selvitetään.

Verottajan mukaan kyse näyttäisi olevan tulostusongelmasta, jonka vuoksi eri asiakkaiden tietoja on mennyt sekaisin tulostetuissa verotuspäätöksissä. IS:ään on ollut yhteydessä useita ihmisiä, joiden verotuspäätöksistä on löytynyt paikkansa pitämättömiä asioita.

IS:n lukijoiden mukaan verotuspäätöksistä on löytynyt muun muassa väärän puolison nimi, muiden kauppaamia osakkeita sekä kokonaan tuntemattoman yhtiön tietoja. Myös vääränsuuruisia veronpalautuksia on penätty. Eräällä lukijalla ansiotulot, ennakkoverojen määrä, omistukset sekä muutkin tiedot olivat kokonaan toisen ihmisen.

Levasman mukaan asia koskee kaikenlaisia kirjeitä, ei pelkästään henkilöverotuksen päätöksiä.

Sivuillaan Verohallinto kehottaa vääriä tietoja sisältäneitä kirjeitä saaneita tuhoamaan kirjeet. Virheellisen kirjeen saaneille lähetetään uudet ajantasaiset kirjeet.

Verohallinnon mukaan tiedot näkyvät oikein OmaVero-palvelussa.