Virheellisten verokirjeiden määrät tarkentuvat luultavasti ensi viikolla

Verottajan lähettämien virheellisten kirjeiden määrät tarkentuvat luultavasti ensi viikolla, kertoo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma STT:lle.

– Todennäköisesti ensi viikolla pystytään antamaan tarkempia lukuja ja tietoja siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, Levasma kertoo.

Verottaja lähetti tiistaina tuhansille asiakkaille paperisia verotuspäätöksiä, verokortteja ja muita tulosteita, joissa oli osittain toisen ihmisen tietoja. Ongelma paljastui jo torstaina, kun verottaja alkoi saada yhteydenottoja virheellisiä kirjeitä saaneilta ihmisiltä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nykyisen tiedon mukaan jopa 27 000 kirjettä voi olla virheellisiä, mutta Levasma pitää todennäköisenä, että virheellisiä on tätä vähemmän. Alun perin luultiin, että virheellisiä kirjeitä olisi lähtenyt jopa 60 000, mutta määrä tarkentui selvitystyön edettyä.

Ongelman selvittämisessä menee Levasman mukaan vielä aikaa, koska selvitys joudutaan tekemään käsityönä. Selvityksen jälkeen Verohallinto ottaa vielä yhteyden kaikkiin, joita virhe koski ja kertoo heille, mitä tarkalleen tapahtui ja mitä toimenpiteitä asiakkaan olisi hyvä tehdä.

Puhelinlinjat eivät ruuhkautuneet

Levasman mukaan Verohallinto selvittää parhaillaan, miten ongelma saadaan korjattua ja verottaja saa taas uusia kirjeitä lähtemään.

– Aineistoa tutkitaan, että tiedetään tarkasti, mitä on tapahtunut. Sitten etenee tekninen korjaustyö ja virheen selvittäminen.

Perjantaina ei tullut enää erityisen paljoa yhteydenottoja virheellisistä kirjeistä.

– Ymmärtääkseni kohtuullisen normaali päivä asiakaspalvelussa, Levasma kertoo.

Verottaja kehottaa asiakkaita hävittämään virheelliset kirjeet.

– Ne voi hyvin mielin hävittää, me emme niitä tarvitse, eikä niitä kukaan muukaan tarvitse. Parempi onkin, kun ne sisältävät toisten tietoja, että kirjeet hävitetään heti, Levasma ohjeistaa.

– Hävitys tulisi tehdä samalla lailla kuin hävittäisi mitkä tahansa itselle tärkeät paperit. Mahdollisimman hyvin silppuaa.

Ohjelma sekoitti saman erän tietoja keskenään

Levasman mukaan virheet koskevat enimmäkseen yksittäisiä kansalaisia, mutta joukossa on myös muutamia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Virheet eivät koske ennen tätä tulostuserää saapuneita kirjeitä. Esimerkiksi elokuussa maksetut veronpalautukset ja jäännösverot ovat olleet asiakkaiden saamissa kirjeissä oikein. Myös virheellisissä kirjeissä olleet tiedot ovat oikein verotusjärjestelmässä ja OmaVero-palvelussa.

Tiedot ovat menneet keskenään sekaisin saman tulostuserän sisällä.

– Tulostusta valmisteleva ohjelmisto on jostain syystä yhdistellyt aika sattumanvaraisesti osia toisista kirjeistä toisiin. Se on se, mikä tämän sotkun on aiheuttanut, Levasma sanoo.

Ennen tiistaita saatujen kirjeiden tietoja ei ole tulostusohjelman virheen myötä päätynyt toiselle Verohallinnon asiakkaalle tarkoitettuun kirjeeseen.

– Se on merkki siitä, jos on 6. elokuuta päivätyn kirjeen saanut ja varsinkin jos on omassakin kirjeessä sotkua, silloin on aika todennäköistä, että omatkin tiedot ovat osittain näkyvissä jossain muualla, Levasma tarkentaa.