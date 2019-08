Sadan suurimman pörssiyhtiön arvo nousi 21 000 miljardiin dollariin – Microsoft ohitti Applen

Maailman sadan suurimman pörssiyhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo on 21 000 miljardia dollaria (19 000 miljardia euroa), kertoo konsulttiyhtiö PwC. Kasvua vuoden takaisesta kertyi viisi prosenttia.

Microsoft on ohittanut Applen maailman arvokkaimpana yhtiönä. Seuraavina ovat Amazon, Googlen emoyhtiö Alphabet ja sijoittajaguru Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway. Microsoftin arvo on 905 miljardia dollaria ja Applen 896 miljardia dollaria.

Sadasta arvokkaimmasta yrityksestä 54 sijaitsee Yhdysvalloissa. Kiina on seuraavaksi tärkein arvokkaimpien suuryritysten kotipaikka.

Euroopassa geopoliittiset haasteet ja brexitin aiheuttama epävarmuus ovat vaikuttaneet yhtiöiden sijoituksiin arvokkaimpien yhtiöiden listalla. Kolme yhtiötä on pullahtanut ulos listalta, ja eurooppalaisten Top 100 -yritysten markkina-arvosta on kaikonnut viisi prosenttia.

Eurooppalaisista pörssiyhtiöistä korkeimmalla on sijalta 13 löytyvä sveitsiläinen Nestle, jonka markkina-arvo on 292 miljardia dollaria.

– Vaikka Yhdysvallat dominoi edelleen Global Top 100 -listaa, uskomme Kiinan, Intian ja muiden kehittyvien markkinoiden osuuden tulevan kasvamaan. Tätä näkökantaa tukevat listalle tänä vuonna päässeet uudet tulokkaat Intiasta ja Saudi-Arabiasta, kertoo PwC:n partneri Kimmo Vilske.

Suomen arvokkaimmat tiiviissä nipussa

Suomen arvokkaimmaksi yritykseksi on noussut Kone, joka on sivuuttanut Nokian ja Nordean. Nokia on pudonnut toiseksi ja Nordea neljänneksi. Väliin on kiilannut Neste.

Vilskeen mukaan viisi arvokkainta suomalaisyritystä on melko tiiviissä nipussa. Koneen markkina-arvo on 27,2 miljardia euroa. Viidentenä olevan Sammon markkina-arvo on 21,0 miljardia euroa.

Luvut ovat elokuulta.