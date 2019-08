Kauppalehti: Israelilaiset ostamassa suomalaisen ötökkäpeliyhtiön jättisummalla

Israelilainen peliyhtiöon ostamassa suomalaisen, joka tunnetaan ötökkäpeli Best Fiendsistä, kertoo Kauppalehti . Kauppalehden lähteiden mukaan kauppasumma voi nousta 230–350 miljoonaan euroon.

Seriously on kasvanut nopeasti. Vuonna 2013 perustetun yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 59 miljoonaa euroa, ja tänä vuonna liikevaihdon odotetaan jopa tuplaantuvan. Yhtiö on ollut pari vuotta niukin naukin voitollinen.

Seriouslyn perustaja ja luova johtaja Petri Järvilehto kertoi Kauppalehdelle, että Seriously jatkaa Playtikan sisällä itsenäisenä studiona.

Playtika ei ole Kauppalehden mukaan julkistanut taloustietojaan, mutta sillä on 17 pelistudiota ympäri maailmaa ja 2 800 työntekijää. Kiinalaisten teknologiajättien yhteenliittymä osti Playtikan 4,4 miljardilla dollarilla vuonna 2016.