Solidium maksaa valtiolle osinkoja 338 miljoonaa euroa – sijoitusten tuotto jäi miinukselle

Valtion pörssiomistuksia hallinnoiva Solidium maksaa valtiolle osinkoja 338 miljoonaa euroa tilikaudelta 1.7.2018–30.6.2019. Päättyneellä tilikaudella Solidium sai itse osinkoja 337 miljoonaa euroa omistamistaan yhtiöistä.

– Meillä on ollut periaate kymmenen vuoden ajan, että kaikki osingot mitä saadaan, maksetaan edelleen valtiolle, kertoo toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Valtio on hyötynyt Solidiumista muutenkin kuin osinkojen kautta. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus otti viime tilikaudella Solidiumilta 155 miljoonan euron suuruisen summan pääoman palautuksena.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo oli tilikauden lopussa 7,7 miljardia euroa ja rahamarkkinasijoitusten 452 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto jäi 2,9 prosenttia miinukselle.

– Pääsääntöisesti se (tuotto) johtui yleisestä markkinatilanteesta. Viime syksynä ensimmäiset puoli vuotta tilikaudesta sijoitukset olivat 16,8 prosenttia miinuksella, Mäkinen kertoo.

– Alkuvuonna meidän osakesalkkumme arvo nousi 16,7 prosenttia, hän jatkaa.

Mäkisen mukaan yhtiökohtaisia syitä tuottojen jyrkkään heilahteluun oli vähän lukuun ottamatta Outotecia, jonka kurssi tuli päivässä alas yli 30 prosenttia yhtiön kerrottua vakavasta ongelmasta yhdessä projektissaan Saudi-Arabiassa.

Solidium omistaa osakkeita kolmessatoista yrityksessä. Yhtiöt ovat Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto ja Valmet. Tilikauden aikana Solidium osti Nokian Renkaita, Konecranesia ja Nokiaa.

Trumpin tviitit aiheuttavat epävarmuutta

Maailmantalouden turbulenssi lisää Mäkisen mukaan epävarmuutta, mikä on paha asia yhtiöiden liiketoiminnan ja sijoittajien kannalta. Epävarmuutta on ollut eniten kauppasotaan liittyen, ja on mahdoton ennustaa, mihin suuntaan mennään.

– Nyt näemme, mikä korrelaatio on (Donald) Trumpin tviiteillä osakursseihin. Se on voimakas korrelaatio, ja tviittejä on aika vaikea ennustaa, Mäkinen sanoo.

Kauppasodan ohella brexit on monille yhtiöille päänsärky. Mäkisen mukaan pitää muistaa, että Britannia on viidenneksi tai kuudenneksi suurin talous maailmassa.

– Jos se ajautuu brexitin johdosta lamaan, niin se vaikuttaa koko Eurooppaan ja maailmantalouteen negatiivisesti. Ei ole merkityksetöntä, miten talous Britanniassa kehittyy, Mäkinen arvioi.

Outokumpu ja SSAB suoraan tulilinjalla

Solidiumin omistuksista teräsyhtiöt Outokumpu ja SSAB ovat kauppasodassa suoraan tulilinjalla Yhdysvaltain terästullien vuoksi.

Muihin teollisuusyrityksiin kohdistuvat vaikutukset ovat epäsuorempia. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti toimivien konepajayhtiöiden toimitusketjut ovat niin ikään globaaleja.

– Kun hiottuun koneistoon tulee jossakin välissä tulli, se sotkee koko kuvion, Mäkinen kuvaa.

Tullit aiheuttavat hänen mukaansa ylimääräistä työtä, ylimääräisiä kustannuksia, myöhästymisiä ja yleistä hankaluutta.