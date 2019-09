Kiskokalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoittaa saaneensa lukuisia uusia tilauksia, joista syntyy työpaikkoja Otanmäen tehtaalle Kajaanissa. Yhtiö on viime aikoina voittanut useita merkittäviä tarjouskilpailuja Euroopassa, joista uusin on Latviasta saatu paikallisjunatilaus. Sopimus on arvoltaan noin 250 miljoonaa euroa.

Tilauksista syntyy yhtiön mukaan satoja uusia työpaikkoja. Skoda Transtechin toimitusjohtajan Lasse Orren mukaan tilaukset Otanmäen tehtaalta Latviaan alkavat vuonna 2021 ja kestävät vuoteen 2024 asti. Vielä kesän alussa Otanmäen tehtaalla käytiin yt-neuvotteluja lomautuksista, koska tuotantotilanne oli heikentymässä.