Handelsblatt: Kone kertoo olevansa kiinnostunut ThyssenKruppin hisseistä – "sopivat täydellisesti yhteen"

toimitusjohtajakertoo saksalaisessa talouslehdessä Handelsblattissa , että yhtiö on kiinnostunuthissivalmistuksen ostamisesta. Ehrnroothin mukaan Koneen ja ThyssenKruppin hissit sopivat täydellisesti yhteen.

ThyssenKrupp kertoi hiljattain selvittävänsä hissiyksikkönsä listautumista tai myyntiä. Koneen ja ThyssenKruppin fuusio nostaisi suomalaisyhtiön maailman suurimmaksi yhtiöksi alalla.

– ThyssenKrupp on vahva Etelä-Amerikassa ja Etelä-Koreassa, ja toistaiseksi meillä ei ole edustusta näillä markkinoilla. Yhdysvalloissa olemme neljänneksi suurin [hissivalmistaja] – ja siellä ThyssenKrupp on meitä vahvempi. Aasiassa me olemme selvästi ThyssenKruppia vahvempia, Ehrnrooth selvittää mahdollisen yrityskaupan etuja.

– Näiden kahden yrityksen keskinäinen täydentävyys on teollisuudessamme ennennäkemätöntä. Se on ihanteellinen yhteys.

Neljä yhtiötä hallitsee markkinoita

Yhdysvaltalainen Otis, sveitsiläinen Schindler sekä Kone ja ThyssenKrupp hallitsevat yli neljää viidesosaa maailman hissimarkkinoista. Tämä nostaa esiin kysymyksen kilpailuviranomaisten suhtautumisesta mahdolliseen kauppaan.

Ehrnrooth ei näe, että yrityskauppa aiheuttaisi ongelmia kilpailun toimivuudessa. Hän myöntää kuitenkin, ettei EU-komission arviota voi ennustaa.

Koneen kiinnostuksesta kertoi Suomessa ensin Kauppalehti.