Angry Birds -yhtiö Rovion tulos jää aiempaa ennustetta heikommaksi

Angry Birds -peleistä tunnettu Rovio kertoo, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos jää tänä vuonna aiemmin ennustettua heikommaksi. Rovio odottaa, että vertailukelpoinen liikevoitto jää 5–8 prosenttiin liikevaihdosta. Aiempi ohjeistus oli 9–11 prosenttia.

Myös liikevaihtoennustetta on laskettu. Uusi arvio on 295–310 miljoonaa euroa, kun tähän saakka arvio on ollut 300–330 miljoonaa euroa.

Ennusteiden pudottaminen johtuu Rovion mukaan vanhempien pelien ja lisensioinnin alemmista tuotto-odotuksista. Myös investoinnit käyttäjien hankintaan painavat tulosta.

– Käyttäjähankintainvestointien kasvattaminen johtaa luonnollisesti alempaan kannattavuuteen vuosina 2019 ja 2020 keskittyessämme pitkän tähtäimen liikevaihdon ja kassavirran kasvattamiseen, kertoo toimitusjohtaja Kati Levoranta tiedotteessa.