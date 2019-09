Binderholz Nordic Oy:ssä on käynnissä yt-neuvottelut. Asiasta kertoo Ylä-Karjala .

Yhtiöstä ei ole suostuttu kertomaan yt-neuvotteluiden laajuutta tai aikataulua.

- Katsotaan, että nämä ovat yhtiön sisäisiä asioita, joita ei sen kummemmin pystytä kommentoimaan, hallintopäällikkö Joonas Vitri kertoo Ylä-Karjalalle.

Binderholz Nordic Oy:llä on sahat sekä Lieksassa että Nurmeksessa, ja niissä työskentelee noin 260 työntekijää. Yhtiö on yli kaksinkertaistanut henkilöstömääränsä kahden vuoden aikana, ja sen liiketulos on ollut tappiolla kolme edellistä vuotta.