Päivittäistavarakauppa: Alkoholin myynti kääntyi laskuun

Alkoholin vähittäismyynti on tänä vuonna kääntynyt laskuun, kertoo Päivittäistavarakauppa (PTY). Taloustutkimuksen ennakkotiedot alkoholijuomien myynnin kehityksestä kertovat, että alkoholijuomien vähittäismyynti on tammi-elokuussa laskenut kaksi prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna. Absoluuttisena alkoholina vähennys on 1,8 prosenttia.

Myynti on laskenut erityisesti kesäkuukausina. Viime vuoden hellekesä näkyi sekä alkoholijuomien että vesien ja virvoitusjuomien myynnin kasvuna päivittäistavarakaupassa. Suosituin tuote on edelleen kolmosolut. Lähes 90 prosenttia päivittäistavarakaupassa myydystä oluesta on keskiolutta tai sitä miedompaa. Nelosoluen osuus on 12,4 prosenttia puhtaana alkoholina ja 10 prosenttia litroissa. Mainos alkaa Mainos päättyy PTY ennakoi, että Viron päätös laskea alkoholiveroja noin 20 prosentilla kasvattaa alkoholijuomien matkustajatuontia Virosta. – Matkustajatuonnin kehitys vaikuttaa alkoholin kokonaiskulutukseen ja siirtää tärkeitä verotuloja pois kotimaasta. Hallitus teki budjettiriihessä viisaan päätöksen olla korottamatta alkoholiveroa, kiitteli PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto tiedotteessa. Taloustutkimus teki selvityksen syyskuussa ja keräsi myyntitiedot PTY:n jäsenyrityksiltä. Lähteinä käytettiin myös Valviran alkoholin kulutustilastoja ja Alkon myyntitilastoja.