Yhdysvaltojen keskuspankilta odotetaan uutta koronlaskua

Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan laskevan ohjauskorkoaan tänään jo toista kertaa tänä vuonna. Fedin pääjohtaja Jerome Powell on antanut ymmärtää, että koronlasku on edessä, koska talouskehityksessä on merkittäviä riskejä. Powellin on määrä kertoa päätöksistä tänään iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Fed tarttui jo eilen toimiin estääkseen lyhyiden korkojen nousun. Ohjauskorkoa laskettiin edellisen kerran heinäkuussa. Lasku oli ensimmäinen yli kymmeneen vuoteen, ja korko asetettiin vaihteluväliin 2–2,25 prosenttia. Vielä viime vuonna Fed nosti ohjauskorkoa neljästi. Fedin korkoratkaisua hankaloittaa se, että talouden kehityksestä tulee ristiriitaisia signaaleja. Inflaatio on nousussa, samoin palkat ja yksityinen kulutus. Kauppasodasta kärsinyt teollisuustuotanto näytti elokuussa toipumisen merkkejä. Markkinoilla odotetaan kuitenkin, että Fed laskee ohjauskorkoa vielä kolmesti tänä vuonna. Koronlaskujen innokkain kirittäjä löytyy Valkoisesta talosta, sillä presidentti Donald Trump on monesti vaatinut Fediä laskemaan korkotasoa pitkään ja aggressiivisesti. Trump on valitellut, että Fedin linja aiheuttaa haittaa Yhdysvaltojen taloudelle.