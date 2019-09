Kymmenientuhansien brittien Lapin-matka vaakalaudalla Thomas Cook -konkurssissa, Lapin yrityksiä uhkaa iso tulonmenetys

Brittiläisen matkanjärjestäjän Thomas Cookin konkurssi voi vaikuttaa jopa kymmenientuhansien Lappiin suuntaavien brittien matkoihin, arvioi matkailuorganisaatio Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Kärkkäisen mukaan joulusesonki tälle vuodelle on jo lähes loppuunmyyty, ja noin 20 000 britannialaista on viime vuosina järjestänyt matkansa Thomas Cookin kautta.

– Tämä on yksi suurimmista brittimatkanjärjestäjistä, joka on tuonut matkailijoita useampaan eri kohteeseen Lapissa, Kärkkäinen sanoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kärkkäisen mukaan brittimatkustajat ovat joulusesongin suurin asiakasryhmä. Thomas Cookin osuus Lapin kaikkien lentokenttien matkustusvolyymista on ollut noin kymmenen prosentin luokkaa.

Kärkkäinen sanoo, että Lapin yritykset kokevat tuntuvia tulonmenetyksiä, jos Thomas Cookin kautta matkansa ostaneet joutuvat jättämään Lapin-matkan väliin.

– Vaikka ne korvaukset kaupasta hoidettaisiinkin, kaikki lisämyynti jää tekemättä, ja sehän on iso lovi. Se näkyy ravintoloissa, kaupoissa, matkamuistoissa ja ohjelmapalveluissa, ne kärsisivät siitä aika olennaisesti.

Pakettimatkailu pitää pintan

Kärkkäinen pitää mahdollisena, että Thomas Cookin toiminnan ottaisi haltuunsa yksi tai useampi matkanjärjestäjä. Kiire kuitenkin on, sillä joulusesonki alkaa jo marraskuussa.

– Brittimarkkina on viime vuosina vetänyt kovalla kasvukierteellä ja siitä on muodostunut entistä merkittävämpi talven markkina. Siellä on nälkäisiä myyjiä, mutta kuinka nopeasti he pystyvät sopimaan asioista, se on tässä se suuri haaste, Kärkkäinen sanoo.

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan mukaan matkailijoiden tottumusten muutos näkyy myös Lapin-matkailussa, ja omatoimimatkoja tehdään aiempaa enemmän. Kärkkäisen mukaan briteistä kuitenkin edelleen 60–70 prosenttia valitsee pakettimatkan Lappiin. Etupäässä asiaan vaikuttaa omatoimimatkaamisen hinta.

– Moni voi haaveilla omasta paketoinnista, mutta sitten kun lähtee niitä palasia ostelemaan, huomaa, että se kokonaisuus on aika paljon arvokkaampi. Paketointi on helpompi, halvempi ja perhematkustukseen sopiva muoto. Sen takia markkina on mennyt tällä formaatilla hämmentävänkin kauan, Kärkkäinen toteaa.