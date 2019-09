Ericsson on vuodesta 2013 tehnyt Yhdysvaltain viranomaisten kanssa yhteistyötä asian tutkinnassa. Tutkinta koskee yhtiön toimintaa kuudessa maassa, muun muassa Kiinassa. Yhtiö on myöntänyt, että eettisiä koodeja on rikottu ja muun muassa sisäisessä valvonnassa on ollut puutteita.

– Meidän täytyy tunnustaa, että yhtiö on epäonnistunut menneisyydessä, Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm sanoi yhtiön tiedotteessa.

Ericsson julkistaa osavuosikatsauksensa lokakuun puolivälissä.