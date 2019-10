Maailman kauppajärjestö WTO on päättänyt, että Yhdysvallat saa määrätä EU:lle 7,5 miljardin dollarin (6,8 miljardin euron) edestä tulleja lentokonevalmistaja Airbusin tukiaisia koskevassa kiistassa. EU ilmoitti tarttuvansa vastatoimiin asiassa.

Taustalla on lentokonevalmistajien tukiaisia koskeva kiista, joka on ollut WTO:n käsittelyssä jo vuodesta 2004. WTO on jo aiemmin linjannut, että sekä eurooppalainen Airbus että amerikkalainen Boeing olivat saaneet miljardien edestä kilpailua vääristäviä tukiaisia.

Yhdysvallat oli vaatinut lupaa määrätä EU:n tuotteille tulleja 11 miljardin dollarin edestä. WTO:n on määrä linjata lähikuukausien aikana, minkä kokoiset rangaistustullit EU saa määrätä Yhdysvalloille.

