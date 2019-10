Valion suurin vientituote Yhdysvaltoihin ei näytä joutuvan lisätullien kohteeksi

Yhdysvaltojen eurooppalaisille tuotteille tulevat uudet tullit eivät tule koskemaan Valion suurinta vientituotetta. Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt kertoo STT:lle, että tullit eivät näytä koskevan Suomesta tulevia emmental-tyyppisiä juustoja, jotka muodostavat kaksi kolmannesta Valion viennistä.

– Listassa on emmentalin kohdalla mielenkiintoinen poikkeus. Siinä on lueteltu 25 EU-maata, joiden tuotannolle tulee 25 prosentin tulli. Listalta puuttuvat Ranska, Suomi ja Puola, Brandt sanoi.

Valio on vienyt juustojaan Yhdysvaltoihin jo 70-luvulta. Viennin liikevaihto on kaikkiaan noin 70 miljoonaa. Muille Valion tuotteille tulevat lisätullit johtavat siihen, että hintoja joudutaan nostamaan. Lopullisia vaikutuksia myyntiin ja kuluttajien käyttäytymiseen on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida, Brandt totesi.

Yhdysvallat saa WTO:n ratkaisun nojalla määrätä EU:sta tulevalle viennille tulleja 7,5 miljardin dollarin arvosta. Syynä ovat EU:n laittomiksi katsotut tuet lentokonevalmistaja Airbusille. Alustava lista tullien kohteeksi joutuvista tuotteista julkaistiin eilen Yhdysvaltojen kauppaedustajan verkkosivuilla.

Listan kärjessä on 10 prosentin lisätulli EU:ssa rakennetuille lentokoneille, mikä rokottaa tuntuvasti amerikkalaisia lentoyhtiöitä, jotka ovat tilanneet uusia Airbus-koneita. Lisäksi 25 prosentin tullit tulevat koskemaan pitkää listaa vaatteita, koneita ja laitteita, alkoholijuomia, juustoja ja muita elintarvikkeita. Muun muassa italialainen parmesan-juusto sekä skottiviski joutuvat tullien kohteeksi.