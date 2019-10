Kuka tahansa ei pääse tekemään bisnestä George Clooneyn kanssa. Päätöksen kumppanin sopivuudesta hän voi tehdä esimerkiksi ravintolassa. Jos toinen kiukuttelee tarjoilijaparalle ja kohtelee tätä epäreilusti, Clooney on menetetty.

– Jos sen sijaan olet hankala ihmisille, jotka ovat yläpuolellasi, sitten minua kiinnostaa. Moppaapa tuosta, Trump! Clooney kertoi viitaten kotimaansa Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin.

Clooney puhui – muun muassa – partnerinvalintatekniikastaan bisnesseminaari Nordic Business Forumissa Helsingin Messukeskuksessa tuhansien ihmisten yleisön edessä. Mies tunnetaan parhaiten saavutuksistaan Hollywood-näyttelijänä. Valtavan kasan erilaisia palkintoja kahminut tähti on ollut muun muassa ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi useammassa kategoriassa kuin kukaan muu Oscareiden historiassa.

Lisäksi Clooney on aktiivisesti nostanut esille muun muassa Sudanin ihmisoikeustilannetta ja perustanut asianajajapuolisonsa Amal Clooneyn kanssa säätiön, jonka tavoitteena on tuoda oikeutta ihmisoikeusloukkausten uhreille esimerkiksi jäljittämällä korruptiorahojen liikkeitä.

Oval Office on fiksuille

Yhdysvaltain hallinto sai Clooneylta muutenkin osakseen suoria sanoja. Hän mainitsi olevansa kauhuissaan Yhdysvaltojen hallinnon päätöksestä vetää tukensa Pohjois-Syyrian kurdeilta, joita vastaan Turkki on nyt hyökännyt.

Vaikka huonoja uutisia tulee joka tuutista päivittäin, hän ei suostu menettämään toivoaan. Clooney huomautti, että asiat ovat ennenkin olleet huonosti ja keinoja mennä eteenpäin on aina löydetty. Hän muistutti yleisöä esimerkiksi presidentti Richard Nixonin hallinnossa Watergate-skandaalin aikaan työskennelleiden kohtalosta.

– Ne ihmiset joutuivat vankilaan, ja he olivat fiksuja. Nämä tyypit (presidentti Trumpin hallinto) eivät ole aivan niin fiksuja, hän sanoi ja sai yleisön nauramaan.

Entä pyrkisikö Clooney joskus itse presidentiksi? Haastattelijan kysymys sai huvittuneen Clooneyn turvautumaan sanaleikkiin.

– Pyrkisin presidentistä poispäin, hän sanoi vaihtaen run for president -ilmaisun run from the presidentiksi.

Vakavoiduttuaan hän lisäsi, että olemassa on ihmisiä, jotka ovat tehtävään päteviä.

– Toivottavasti he ovat pian Oval Officessa, hän hymähti tarkoittaen presidentin työhuonetta Valkoisessa talossa.

Vaikutukset näkyvät vasta haudassa

Clooneyn keskustelu oli seminaarin ohjelmassa nimellä "A Conversation on Storytelling, Branding, and Legacy" eli keskustelu tarinankerronnasta, brändäämisestä ja perinnöstä. Pääasiassa hän kertoi anekdootteja omalta uraltaan ja elämästään, kuten työnteosta viinakaupassa, näyttelijäkollega Brad Pittille tekemistään piloista ja uudesta elämänvaiheestaan pienten kaksosten isänä.

Lisäksi hän vitsaili stand up -koomikon tyyliin muun muassa isänsä viskinjuonnista – mutta samalla kehuen isäänsä siitä, että oppi tältä jo pienenä toisten auttamisen merkityksen. Ylitsevuotavia kehuja sai myös vaimo Amal.

Omaa vaikutustaan maailmaan ja sen parantamiseen aktivisminsa avulla Clooney ei halunnut ryhtyä arvioimaan. Sen tekevät hänen mielestään muut sitten, kun hän on jo haudassa.

58-vuotiaana hänellä on kuitenkin vielä paljon asioita, joita hän haluaa tehdä. Myös yleisössä kuuntelevaa yritysmaailman väkeä hän opasti valitsemaan taistelunsa.

– Pitää valita hyvät taistelut. Jahdata niitä, joita pitää jahdata ja jotka riistävät muilta äänen.

Entä jos voittamisen mahdollisuuksia ei ole?

– Varsinkin silloin. Sitten joku toinen tarttuu samaan asiaan myöhemmin ja lopulta voittaa.

Clooney kannusti ottamaan oppia mokista. Hän muistutti, että ihmisellä on kaksi vaihtoehtoa: joko jäädä surkuttelemaan tai mennä eteenpäin.

– Tärkeimmät koskaan oppimani oppitunnit ovat syntyneet valtavista epäonnistumisista. Olisi mahtavaa ollut olla elämättä ilman niitä kaikkia, mutta olen oppinut niistä aivan valtavasti.

Yleisö oli avoimin mielin

Toista kertaa Nordic Business Forumin yleisössä ollut ravintoterapeutti Solja Kemppi omasta Health by Solja -yrityksestään ei ennen Clooneyn nousua lavalle odottanut esitykseltä juuri mitään.

– Hänen työnsä muualla kuin valkokankaalla ei ole minulle kauhean tuttua, myönnetään se tässä nyt suoraan. Menen avoimin mielin kuulemaan, hän lupasi.

Clooneyn valinta pääesiintyjäksi oli Kempille yllätys juuri näyttelijätaustan takia. Clooneyn vaimo Amal Clooney on Kempin mielestä profiloitunut asiantuntijana enemmän kuin viihdealalta tunnetuksi tullut miehensä.

– Mutta onhan hän karismaattinen henkilö, kiva häntä on katsella, Kemppi sanoi nauraen.

Markkinointialan Framme-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Marko Heino ei yllättynyt Clooneyn valinnasta, sillä hänelle näyttelijätähti on tuttu myös kestävyyden hyväksi tekemästään työstä.

– Näin hänet David Lettermanin ohjelmassa Netflixissä, joten vähän voin odottaa, mitä hän sanoo. Ainakin luulisi, että hän osaa kertoa tarinoita, Heino arvioi ennen Clooneyn osuuden alkua.

Heino ihailee sitä, että Clooney käyttää viihteessä hankkimaansa vaikutusvaltaa nyt tehdäkseen "jotain muutakin merkittävää". Myös Amal Clooneyn maine on Heinolle tuttu.

Sitä, kumman Clooneyn asiantuntemus sopisi Nordic Business Forumin kaltaiseen tapahtumaan paremmin, hän ei lähde arvioimaan. Hän painottaa, että seminaariin osallistutaan ensisijaisesti bisneksen ja uusien kontaktien toivossa, ei yhden puhujan perässä.

– On hyvä, että esiintyjillä on erityyppisiä taustoja. Jos täällä olisi vain myynnin, markkinoinnin ja yrittämisen professoreja, tylsäähän se olisi.