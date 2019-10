Paikasta riippumatonta työtä, poliisipalveluja ja oppimiskeskuksia – parlamentaarinen työryhmä listasi konsteja harvaan asuttujen alueiden elinvoiman turvaamiseksi

Paikasta riippumattoman työskentelyn edistäminen ja poliisipalvelujen turvaaminen ovat konsteja, joilla harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä parantaisi syrjäseutujen elinvoimaisuutta. Tärkeää on myös alueilla sijaitsevien luonnonvarojen kestävä käyttö.

Työryhmä on perehtynyt asiaan lähes kahden vuoden ajan. Se luovutti loppuraporttinsa puoliltapäivin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.). Raportissa on yli 40 toimenpide-esitystä, joista suurin osa tosin on työryhmää johtaneen kansanedustaja Anne Kalmarin (kesk.) mukaan jo otettu mukaan nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan. Listalla on niin verotuksellisia keinoja kuin alueellisia tukimahdollisuuksia, normien purkua ja uusia toimintamalleja.

Työryhmän varapuheenjohtaja, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä sanoo, että yksi keskeisimmistä haasteista on se, kuinka osaavan työvoiman saanti varmistetaan myös harvaan asutuille alueille. Sen kanssa painitaan joka päivä.

– Keskeistä on, että alueella on saatavilla toisen ja korkea-asteen koulutusta vaikkapa Ruotsin mallin mukaisissa oppimiskeskuksissa. Tärkeää on saada liikkeelle innovatiivisia kokeiluja alueille ja myös seurata toimenpiteiden toteutumista, Määttä sanoo tiedotteessa.