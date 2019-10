Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluissa läpimurto, Yhdysvallat lykkää kiinalaistuotteiden tullikorotuksia

Yhdysvallat lykkää ensi viikolla voimaan tuleviksi suunniteltuja kiinalaistuotteiden tullikorotuksia, kertoo valtiovarainministeri Steven Mnuchin. Presidentti Donald Trumpin mukaan kauppaneuvotteluissa on saatu läpimurto.

Trump hehkutti merkittävää ensimmäisen vaiheen sopimusta.

Trump neuvotteli perjantaina Kiinan varapääministerin Liu Henin kanssa Washingtonissa. 250 miljardin dollarin arvoiseen kiinalaistuontiin kohdistuvien tullien korotus 25 prosentista 30 prosenttiin olisi tullut voimaan tiistaina.

Sopimuksen sisällöstä on toistaiseksi vähän tietoa. Vaikka sopimus täytyy vielä laatia, Trump toivoi, että voisi allekirjoittaa sen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa marraskuun puolivälissä, kun molemmat presidentit ovat Apecin huippukokouksessa Chilessä.

Osakekurssit nousivat heti ilmoituksen jälkeen, tosin vähemmän kuin moni sijoittaja oli toivonut. Markkinoilla oli toivottu hieman laajempaa sopua kuin mikä nyt saavutettiin.

Maataloustuotteiden ostoon reipas lisäys

Muun muassa uutistoimisto Bloombergin mukaan Trump kertoi, että osana sopimusta Kiina esimerkiksi kasvattaa yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostamista jopa 40–50 miljardin dollarin vuositasolle. Se merkitsisi yli kaksinkertaista määrää verrattuna nykyiseen alle 20 miljardin dollarin vuositasoon.

– Ehdotankin, että maanviljelijät menevät heti ostamaan lisää maata ja hankkivat suuremmat traktorit, Trump hehkutti.

– Kiinan kanssa oli paljon kitkaa. Nyt tämä on rakkauden juhlaa.

Valtiovarainministeri Mnuchin sanoi, että osapuolet olivat edistyneet Kiinan talouden avaamisessa finanssipalveluille. Myös valuuttamanipulaation estämisessä oli saatu edistystä.

Seuraava tullikorotus olisi ohjelmassa joulukuun puolivälissä, mutta Yhdysvaltain kauppaedustaja Robert Lighthizer sanoi, että sekin saatetaan perua.

– Presidentti ei ole tehnyt siitä lopullista päätöstä, mutta sen tekemiseen on reilusti aikaa. Se kuuluu tietysti tähän prosessiin kiinalaisten kanssa, Lighthizer kertoi.

Lighthizer sanoi myös, että nyt saavutettu sopimus sisältää uusia mekanismeja sopimuksen valvomiseen.

Kiinalla ja USA:lla monenlaista kiistaa

Osittainenkin sopimus antaisi sekä Kiinalle että Yhdysvalloille mahdollisuuden esiintyä kiistassa voittajina ja välttää tilanteen kärjistyminen entisestään.

Viime vuonna alkanut kauppasota on kasannut mustia pilviä maailmantalouden taivaanrantaan samaan aikaan kun globaali talouskasvu on muutenkin näyttänyt hidastumisen merkkejä. Maailman kahden suurimman talousmahdin välisten kauppaneuvottelujen käänteitä on seurattu markkinoilla tarkasti.

Kiinalla ja Yhdysvalloilla on kauppasodan lisäksi eripuraa useista muistakin asioista. Kiina tuomitsi neuvottelujen edellä Yhdysvaltojen määräämät pakotteet verkkolaitevalmistaja Huaweita vastaan. Yhdysvaltalaisen teknologian välittämiskieltoa Huaweille on perusteltu turvallisuushuolilla, vaikka myös Huawein kohtalon uskotaan kytkeytyvän kauppasotaan.

Yhdysvallat myös määräsi aiemmin tällä viikolla uusia pakotteita Kiinaa vastaan Xinjiangin uiguurien sorron takia.

Kiina puolestaan on aloittanut oman väkevän kampanjointinsa Pohjois-Amerikan koripalloliiga NBA:ta vastaan sen jälkeen, kun Houston Rocketsin johtaja Daryl Moore ilmaisi viikonvaihteessa tukensa Hongkongin mielenosoittajille. NBA taipui pahoittelemaan Mooren kommentteja, sillä liigalla on paljon sponsoreita ja faneja Kiinassa.