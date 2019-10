Venäläisviranomaiset tekivät ratsian Wärtsilän tiloissa Venäjällä

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on tehnyt ratsian teknologiayhtiötiloissa Venäjällä, kertoo venäläinen uutissivusto Fontanka

Ratsia tehtiin merenkulun navigointijärjestelmiin keskittyvän yrityksen Transas Navigatorin tiloissa Pietarissa.

Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki vahvistaa STT:lle, että paikalliset viranomaiset ovat tänään menneet pyytämään pääsyä Transas Navigatorin tietokantoihin.

Palomäen mukaan tilanne on jo ohi. Ratsia kesti noin tunnin.

– Käsityksemme on, että he olivat hakemassa informaatiota, joka liittyi johonkin kolmanteen osapuoleen. Wärtsilä tai sen tytäryhtiö ei ollut tutkinnan kohteena vaan kolmas osapuoli, jonka kanssa tytäryhtiöllä on ollut liiketoimintaa.

Palomäen mukaan mediatiedoille siitä, että ratsian takana olisi FSB, ei ole saatu vahvistusta.

Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Taloussanomat.