Virolainen Operail haastaa VR:n rautateiden rahtiliikenteessä

Virolainen Operail kertoo aloittavansa rahtiliikenteen Suomen rautateillä. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että se investoi 50 miljoonaa euroa toiminnan käynnistämiseen Suomessa.

Operailin johtokunnan puheenjohtaja Raul Toomsalu arvioi, että yhtiölle on tärkeätä löytää uusia markkinoita. Hänen mukaansa uudet liiketoiminnot ovat nostaneet Operailin kannattavaksi, ja yhtiö aikoo jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.

– Laajentuminen Suomeen on osa yhtiön pitkän tähtäimen strategiaa, Toomsalu sanoo tiedotteessa.

Operailin johtokunnan jäsen Paul Lukka kertoo, että yhtiö on saanut erittäin myönteisen vastaanoton mahdollisilta suomalaisasiakkailta. Hänen mukaansa kilpailu markkinoilla on tervetullutta.

Rahtiliikenne Suomen rautateillä avautui kilpailulle vuonna 2007. VR:n kilpailijat ovat olleet vähissä. Pieni Fenniarail kuljettaa metsäteollisuuden tuotteita.

16 vuotta Suomessa asuneen Lukan mukaan Operail on valmistellut tuloaan Suomen markkinoille lähes vuoden ajan.

Suomen johtaja ollut johtajana VR:llä

Operail Finlandin toimitusjohtajaksi on nimitetty Ilkka Seppänen, joka on toiminut VR:n rahtiyksikön Transpointin johtoryhmän jäsenenä. Hän on vastannut VR Transpointissa myynnistä, palvelutuotannosta ja turvallisuudesta.

Virolaisyhtiöllä on 3 500 rautatievaunua, joista lähes 2 200 on liisattu kansainvälisille asiakkaille. Operail valmistaa vetureita omaan käyttöön ja vientiin Tapan varikolla Virossa. Yhtiö myös huoltaa rautatiekalustoa.

Operailin suunnitelmista kertoi Suomessa ensin Yle.