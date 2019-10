PTT: Yksiöiden osuus uusista asunnoista kasvanut etenkin Tampereella, Turussa ja Oulussa

Yksiöiden ja kaksioiden osuus uusista asunnoista on 2010-luvulla kasvanut erityisesti muissa suurissa kaupungeissa kuin Helsingissä. Tämä ilmenee Pellervon taloustutkimuksen (PTT) raportista.

Yksiöiden osuus uusista asunnoista on ollut Tampereella, Turussa ja Oulussa pääkaupunkiseutua suurempi. Näissä kaupungeissa yksiöiden osuus lähti vuoden 2015 jälkeen selkeään kasvuun.

– Helsingissä yksiöiden osuus on pysynyt vakaana. Se on aika yllättävää, sillä yleensä on ajateltu, että yksiöitä rakennetaan nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Espoossa ja Vantaalla yksiöiden osuus on noussut vasta viime vuosina korkeammalle tasolle. Huomion pitäisi olla Tampereella, Turussa ja Oulussa, sillä siellä on tapahtunut paljon suurempi, sanoo PTT:n ekonomisti Peetu Keskinen.

Tällä vuosikymmenellä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa on rakennettu yksiöitä keskimäärin 3 100 vuosittain, mutta vuonna 2017 määrä oli 5 100 ja vuonna 2018 jo 6 900 kappaletta.

PTT:n tutkimuksessa tarkasteltiin, mikä on pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa vuosina 2010–2018 ja mikä vaikutus niiden lisääntymisellä on asuinalueisiin. Tutkimus perustuu rakentamisen tilastoihin, kuuden suuren kaupungin alueiden tarkasteluun, isännöitsijäkyselyyn ja sidosryhmähaastatteluihin.