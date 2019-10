Talouselämä: Noin 70 suurituloista suomalaista vastustanut verotietojen luovutusta suoraan medialle

Noin 70 suurituloisen suomalaisen viime vuoden verotietoja ei luovuteta suoraan medialle, kertoo Talouselämä . Syynä on se, että suurituloiset ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista ja Verohallinto on tämän hyväksynyt. Talouselämän mukaan hakemuksia on vielä käsiteltävänä.