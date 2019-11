Yhdysvaltain hallinto on alkanut tutkia kiinalaisomisteista TikTok-videosovellusta, kertoi New York Times perjantaina.

Tutkinnan on määrä selvittää, onko sovellus lähettänyt tietoja Kiinaan. Viime viikolla kaksi yhdysvaltalaissenaattoria kertoi, että on mahdollista, että sovellus on jakanut käyttäjätietoja Kiinan tiedusteluelimille.

TikTok on erityisesti nuorison suosima sovellus, jolla on arviolta 500 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman. Sovelluksessa käyttäjät voivat jakaa itsetehtyjä videoita, joilla käyttäjät tavallisesti huulisynkkaavat taustalla soivan kappaleen tahtiin.

