Saudi-Arabian öljy-yhtiö Aramco sai vihreää valoa pörssilistautumiselleen

Saudi-Arabiassa pörssikauppaa sääntelevä viranomainen on hyväksynyt valtion öljy-yhtiön Aramcon listautumisen Riadin pörssiin. Viranomainen ei kertonut, milloin listautumisanti voisi tapahtua, mutta on arveltu, että kauppaa Aramcon osakkeilla voitaisiin käydä jo tämän vuoden puolella.

Saudi-Arabia on kaavaillut öljyjätin listaamista jo pitkään osana Saudi-Arabian tulonlähteiden monipuolistamista.

Aramcon listautumista on odotettu mielenkiinnolla, sillä yhtiön arvoksi on arvioitu 1,5–2 biljoonaa dollaria, mikä tekisi siitä maailman selvästi suurimman yhtiön. Yhtiön listautumista on tiettävästi lykännyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanin tyytymättömyys yhtiön arvotukseen, joka ei ole yltänyt aivan kahteen biljoonaan dollariin.

Viime vuonna listautumisaie peruttiin öljyn alhaisen hinnan takia.

Öljy-yhtiön on tarkoitus listautua kotimaansa pörssiin kaksi prosentin osuudella yhtiöstä. Ensi vuonna suunnitelmissa on listata kolme prosenttia yhtiöstä ulkomaalaiseen pörssiin.

Lennokki-iskut häiritsivät öljyntuotantoa

Aramcon öljyntuotantoa häiritsivät syyskuussa yhtiön kahteen tuotantolaitokseen tehdyt lennokki-iskut, joista Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat syyttäneet Irania. Öljyjätti kertoi iskujen jälkeen, että tuotanto supistui noin 5,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä.

Myöhemmin yhtiö kertoi, että tuotannon pitäisi jälleen yltää tavanomaiseen 12 miljoonaan tynnyriin päivässä lokakuun loppuun mennessä.