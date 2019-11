Päiväkotibisneksellä taotaan rahaa – voitontavoittelu saattaa kuitenkin loppua hallituksen toiveesta

Yksityisten päiväkotien määrä on viime vuosina kasvanut tuntuvasti Suomessa. Useammassa kuin joka toisessa kunnassa toimii yksityisiä päiväkoteja.

Kasvu näkyy suurimpien ketjujen toimitusjohtajien ansiotuloissa, jonka tulokärki on vahvasti naisten hallussa.

Suomen suurimman yksityisen päiväkotiketjun Touhulan ex-toimitusjohtaja Virpi Holmqvist oli päiväkotien palkkakuningatar. Hän keräsi ansio- ja pääomatuloja noin 216 000 eurolla, joista valtaosa oli ansiotuloja.

Holmqvist nimitettiin kesällä hoivayhtiö Attendon liiketoimintajohtajaksi, ja Touhulan uudeksi toimitusjohtajaksi nousi alkusyksynä Minna Elomaa.

Touhula on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yrityksen nettisivujen mukaan Suomessa toimii yli 170 sen päiväkotia. Touhulan pääomistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö EQT.

Suurimmista päiväkodeista eniten ansio- ja pääomatuloja tienasi Turun seudulla toimivan Verkanappulat-päiväkotiketjun toimitusjohtaja Minna Takkula, joka sai ansio- ja pääomatuloja yhteensä 3,35 miljoonaa euroa. Valtaosa tuloista kertyi pääomatuloista.

Myös Suomen suurimpiin ketjuihin kuuluvan Norlandian toimitusjohtaja Olli Lehtisalo sai ansiotuloja noin 146 000 eurolla, Pilke Päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen taas noin 144 000 euron edestä.

Alkuvuonna Helsingin luvattomien päiväkotien vuoksi kohun keskellä olleen Ankkalammen toimitusjohtaja Heidi Ruhala keräsi noin 84 000 euron ansiotulot.

Voitontavoittelu saa kriitikkiä

Yksityiset päiväkotiketjut toimivat yleensä kuntien tarjoamien palvelusetelien varassa. Yksityistä päivähoitoa haluavista moni valitsee nykyisin palvelusetelin, ja sen suosio on ohittanut yksityisen hoidon tuen.

Yksityisten päiväkotien määrän voimakas kasvu on herättänyt myös kriittistä keskustelua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huomauttanut, että yksityiset päiväkodit saavat tehdä voittoa, vaikka niitä tuetaan verovaroin. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ärähti vuoden alussa, että moniin yksityisiin päiväkoteihin on palkattu liian vähän henkilökuntaa "laskelmoidusti".

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on väläytellyt yksityisten päiväkotien voitontavoittelun rajaamista. Demokraatti-lehden haastattelussa hän kertoi, että yksi vaihtoehto on kieltää voitontavoittelu kokonaan.