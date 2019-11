Milloin verottaja teki kiistanalaisen linjauksensa, ja miksi asia nousi esiin vasta hetki ennen veropäivää? – Verohallinnon johtava lakimies vastaa

Verohallinto kertoo tehneensä linjauksensa verotietojen luovutuksesta syyskuussa, kun yksittäinen asiakas pyysi, että hänen nimensä poistetaan medialle suoraan luovutettavasta suurituloisten listasta.

Asiakas perusteli asiaa tietosuoja-asetuksen vastustamisoikeudella.

Verohallinnon johtava lakimies Matti Merisalo sanoo, että asia ei ole tullut Verohallinnossa aiemmin esille, eikä hän osaa sanoa, miksi.

– Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ovat sangen laajat, ja sen vaikutukset muun muassa Verohallinnon toimintaan ovat moninaiset. Joskus käy niin, että jotkin asiat eivät tule eteen ennen kuin yksittäinen asia joudutaan ratkaisemaan, hän sanoo.

Medialle suoraan luovutetuista verotiedoista puuttui tänä vuonna ainakin yli 200 suurituloisen tiedot. Yli 100 000 euroa tienanneet suomalaiset pystyivät ensi kertaa vastustamisoikeuden avulla estämään tietojensa luovuttamisen "henkilökohtaisen erityisen tilanteen" nojalla. Vastustamisoikeutta ei voi käyttää, kun tietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Muutoksen takana on EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa henkilötietojen suojaa.

Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Osa tuntemattomammista nimistä voi kuitenkin jäädä löytymättä.

Merisalo painottaa, että heillä on artiklat ja pykälät siitä, mihin Verohallinnon päätös perustuu.

– Kyse on ollut yksinkertaisesti siitä, että tämä tietojen poimiminen ja luovuttaminen medialle suurituloisista ei ole Verohallinnon lakisääteinen velvoite, vaan julkisuuslaissa sanotaan, että Verohallinto voi harkinnanvaraisesti toimittaa tällaista tietoa. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on tällaisessa tilanteessa oikeus vastustaa tietojensa luovuttamista, Merisalo sanoo.

"Katsoimme, että emme tarvitse erikseen kirjallista muistiota"

Muun muassa Journalistiliitto ja Medialiitto kantelevat oikeuskanslerille verottajan päätöksestä. Journalistiliitto vaatii selkeyttä tulkintalinjauksiin. Oikeuskanslerin halutaan selvittävän, millä kriteereillä Verohallinto on punninnut henkilökohtaisia syitä suhteessa sananvapauteen.

Ahon mukaan tietosuoja-asetuksesta ei nyt ole selkeää asetusta, minkä vuoksi viranomaiset voivat itse tulkita perusteita.

Suomen Kuvalehti uutisoi maanantaina, että verottaja linjasi tietojen salaamisesta suullisesti ilman yhtään asiakirjaa. Merisalon mukaan Verohallinnolla ei ole mitään määrämuotoa, miten hallinnolliset linjaukset tehdään.

– Linjaus on tehty keskusteluiden pohjalta, eikä siitä ole olemassa linjausmuistiota, jossa se juridiikka olisi avattu. Juridiikka on avattu kaikissa päätöksissä, joita me asianomaisille hakijoille olemme lähettäneet.

Hänen mukaansa Verohallinto ei katsonut aiheelliseksi kirjoittaa asiaa muistiomuotoon.

Harkitsitteko juridista punnintaa tehdessänne missään vaiheessa, että kirjallinen muistio tehtäisiin?

– Katsoimme, että pärjäämme tällä mallilla. Katsoimme, että emme tarvitse erikseen kirjallista muistiota. Sovelletut lainkohdat ja perustelut ovat yksittäisissä päätöksissä, hän sanoo.

Merisalon mukaan Verohallinto ei käyttänyt linjauksen tekemisessä ulkopuolisia asiantuntijoita. Linjauksen tekemiseen osallistui yhteensä viisi juristia, ja asiaa mietittiin noin kaksi viikkoa.