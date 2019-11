Tutkija: Suomeen syntymässä pieniä maakuntia haastavia sote-jättejä, jotka kaventavat alan kilpailua

Sosiaali- ja terveysalan kenttä jakautuu Suomessa yhä voimakkaammin pieniin muutaman hengen yrityksiin ja tuhansia ihmisiä työllistäviin jättiläisiin, sanoo tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta. Käytännössä kuntien – ja tulevaisuudessa kenties maakuntien – sote-palveluiden ulkoistamiset ovat Tynkkysen mukaan kahden kauppaa.

– Kyllä tämä hoivan ja tällaisten isojen ulkoistusten markkinaa kaventaa siten, että siellä on kaksi varteenotettavaa toimijaa enää, Tynkkynen sanoo.

Tutkija viittaa sanomallaan Mehiläisen ja Pihlajalinnan tiistaina ilmoitettuun yhdistymisaikeeseen sekä Terveystalon ja Attendon terveyspalveluiden yhdistymiseen alkuvuonna.

Esimerkiksi Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhteenlaskettu liikevaihto on runsaat 1,4 miljardia euroa, mikä Mehiläisen mukaan vastaisi noin 23 prosentin osuutta yksityisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa.

Tynkkysen mukaan yksityiset terveysyritykset ovat jo liikevaihdoltaan ja henkilöstöltään pieniä kuntia suurempia. Sote-jättiläiset saattavat maakuntamallissa haastaa koollaan jopa pieniä maakuntia.

– Epätasapaino tilaajan ja tuottajan suhteessa voi olla ongelma, Tynkkynen sanoo ja viittaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa sopimuksia pitäisi riitauttaa.

Henkilöstöä Mehiläisellä ja Pihlajalinnalla on viimeisten lukujen valossa reilut 12 000. Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustava Hyvinvointiala HALI suhteuttaa, että julkisella puolella esimerkiksi suurella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä Husilla työntekijöitä on noin 25 000.

Mehiläisen tekemän ostotarjouksen toteutuminen edellyttää muun muassa viranomaisten hyväksyntää.

"Helpot hedelmät jo poimittu"

Suuret yritysostot sote-alalla kertovat Tynkkysen mukaan siitä, että kasvu alalla on muuttunut alati haastavammaksi.

– Helpot hedelmät on jo poimittu. Tietyissä asumispalveluissa tai hoivapalveluissa on jo hirveästi yksityistä tuotantoa. Tässä on voitu haluta uusia avauksia esimerkiksi erikoissairaanhoidon puolelle ja on katsottu, että yrityskoon täytyy olla suurempi, tutkija pohtii.

Toisaalta yrityskauppoja voi selittää valmistautuminen tulevaan. Mehiläisen ja Pihlajalinnan edustajat totesivat tiistaina, että maakuntamalli tuottaa tullessaan suurempia ja vaativampia asiakkaita.

– Voi olla, että siellä on tehty johtopäätöksiä. Mitä isompi yritys on, sitä paremmin ne ehkä pystyvät vastaamaan isompien järjestäjien tilauksiin, Tynkkynen sanoo.

Mehiläinen kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että se aikoo kaupan myötä vahvistaa rooliaan myös kansainvälisesti. Yhtiö tähtää terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen viejäksi ja selvittää mahdollisia yritysostokohteita ulkomailla.