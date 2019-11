Juha Koponen hoitaa aluksi vain osan LähiTapiolan pääjohtajan tehtävistä

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan pääjohtajaksi tammikuun alusta alkaen valittu Juha Koponen jakaa pääjohtajan tehtävät Jari Sundströmin kanssa, kunnes hän täyttää Finanssivalvonnan (Fiva) asettamat vaatimukset kaikkiin pääjohtajan tehtäviin. LähiTapiola päätti järjestelystä tiistaina.

Koponen aloittaa tammikuussa pääjohtajuuteen kuuluvat tehtävät yhtiön vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Muita pääjohtajalle kuuluvia tehtäviä hoitaa Sundström, joka on LähiTapiolan vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja.

Lisäksi Koponen osallistuu tiiviisti eri yhtiöryhmätasoisiin hankkeisiin tammikuusta lähtien.

– Jatkamme prosessia Finanssivalvonnan kanssa tavoitteenamme, että Juha Koponen voisi ottaa hoitaakseen myös pääjohtajalle kuuluvat ryhmätason johtotehtävät mahdollisimman pian vuoden 2020 alussa, LähiTapiolan lakiasiainjohtaja Teija Kerminen sanoo tiedotteessa.

Yritys kertoo, että Fivan tulkinta Koposen pätevyydestä toimia pääjohtajan rajoitetussa roolissa on erikseen varmistettu.

Koponen valittiin jo huhtikuussa

LähiTapiola valitsi Koposen uudeksi pääjohtajaksi jo huhtikuussa. Hänen oli tarkoitus olla vuoden lopussa eläkkeelle jäävän Erkki Moisanderin seuraaja.

Viikko sitten LähiTapiola kertoi, että Fiva on lykännyt Koposen aloitusta. Fivan mukaan Koposelta puuttuu edelleen käytännön ammatillista kokemusta vakuutusalalta, vaikka Koposelle on laadittu perehdytysohjelma ja hänellä on pitkä kokemus johtotehtävistä muilla toimialoilla.

Helsingin Sanomat uutisoi syyskuun alussa, ettei LähiTapiola-ryhmän tulevalta pääjohtajalta Koposelta löytynyt riittävää vakuutusalan tuntemusta tehtäviensä hoitamiseen.