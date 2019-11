Puola aikoo jättää uusimatta kaasuntoimitussopimuksen venäläisen kaasujätin Gazpromin kanssa. Puolan kansallinen kaasu- ja öljy-yhtiö PGNiG ilmoitti asiasta perjantaina.

Sopimus umpeutuu vuoden 2022 lopussa. Se on ollut voimassa vuodesta 1996 asti.

Irtautuminen on PGNiGin mukaan mahdollista, koska se on onnistunut monipuolistamaan energialähteitään. Kaksi kolmasosaa Puolan käyttämästä maakaasusta on peräisin Venäjältä, jonka vaikutusvaltaa maa pyrkii vähentämään.

Puola on esimerkiksi panostanut nesteytetyn maakaasun maahantuontiin Yhdysvalloista ja Lähi-idästä. Puolalaisyhtiöt ovat myös panostaneet kaasuesiintymiin Pohjanmerellä.