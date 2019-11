Huawein pääsy Saksan 5g-markkinoille yhä epävarma – kiistely Kiinan teknologian käyttämisestä jatkuu

Kiinalaisen teknologiajättiläisen Huawein asema tulevaisuuden 5g-markkinoilla on herättänyt huolta länsimaissa. Muun muassa Saksassa kriitikoiden mielestä yhtiötä ei pitäisi päästää ollenkaan valmistamaan maan tulevaa 5g-infrastruktuuria.

Toistaiseksi Euroopan suurin talousmahti ei kuitenkaan ole muurannut Huaweita 5g-järjestelmänsä ulkopuolelle. Saksan tuoreet 5g-säännökset jättivät oven auki kiinalaisyhtiölle, vaikka Saksan hallinto onkin painostanut yhtiötä tietoturvakysymyksessä.

Ovet saatetaan silti vielä sulkea Huawein tieltä. Muun muassa Kauppalehti kertoi lokakuun lopulla, että tiukemman linjan kannattajat olisivat päässeet voitolle Saksan hallituksessa ja liittopäivillä, ja myös sisäministeri Horst Seehofer on linjannut jyrkemmän linjan puolesta.

Saksan mukaan aiemmin suunniteltu laitetoimittajan kirjallinen vakuutus ja laitteiston tekninen tarkastaminen eivät enää riitä, vaan Huawei joutuu vielä erikseen poliittiseen seulaan, jolla tutkitaan kytkennät Kiinan viranomaisiin.

"Ei reilua, mutta tarpeellista"

Kärkkäimmät arvostelijat näkevät Huawein Kiinan valtion käsikassarana, jonka laitteiston kautta Kiina pyrkii vakoilemaan länsimaita. Huawein itsensä mukaan yhtiö on otettu silmätikuksi, mutta lisääntynyt keskustelu tietoturvallisuudesta nähdään kuitenkin hyvänä asiana.

– Ei se reilua ole ollut, mutta tarpeellista, kertoo Huawein kansainvälinen kyberturvajohtaja Mika Lauhde STT:lle.

– Olen siinä mielessä eurooppalaisena tyytyväinen, että jossain vaiheessa Euroopan oli pakko ryhtyä keskustelemaan kyberturvallisuudesta, ja nyt Huawei toimi katalysaattorina, hän jatkaa.

Lauhde kertoo pitävänsä keskustelun kehityssuuntaa erinomaisena, vaikka suurin todistajan taakka näyttääkin langenneen Huawein harteille.

– Uskon, että lopputulema parantaa merkittävässä määrin eurooppalaista tietoturvaa kokonaisuutena.

Saksa: Standardit äärimmäisen korkeat

Saksan energia- ja talousministeriön tiedottajan Annika Einhornin mukaan Saksa tarkkailee huolella kaikkia telekommunikaatioverkkojensa valmistajia.

– Saksan standardit televiestintäverkoille ovat äärimmäisen korkeat, ja liittovaltion viestintävirasto on korottamassa niitä jälleen. Kaikkien televiestinnän palveluntarjoajien on noudatettava näitä standardeja, ei vain Huawein, ja 5g:n ohella se koskee myös 4g:tä, Einhorn kirjoittaa sähköpostitse STT:lle.

Huaweita koskevassa keskustelussa huolta on herättänyt Kiinan laki, joka velvoittaa yrityksiä auttamaan viranomaisia tiedustelussa.

– Tässä on yksi suurimmista väärinkäsityksistä. Sellainen laki löytyy, ja se on aika tarkkaan kopioitu Euroopan komission laista, toisin sanoen täytyy ymmärtää konteksti. Paikallisilla operaattoreilla on velvollisuus auttaa viranomaisia laillisen kuuntelun ja muun tekemisessä, Lauhde sanoo.

Lauhteen mukaan Kiinan laki ei paperilla eroa suurestikaan esimerkiksi Suomen ja muun Euroopan vastaavista pykälistä. Hänen mukaansa eurooppalaisten tulisi ymmärtää, etteivät Kiinan lait velvoita yhtiöitä maan rajojen ulkopuolella, vaikka yhtiön päämaja Kiinassa sijaitseekin.

– Laki sanoo selvästi, että jos esimerkiksi China Mobile (kiinalainen teleoperaattori) tekee järjestelyn muuhun maahan, se ei velvoita operaattoria siinä maassa tekemään mitään Kiinalle.

Länsimaissa Huawein maalaamaa kuvaa Kiinan laista on kuitenkin kyseenalaistettu, kertoo Financial Times. Joidenkin lakiasiantuntijoiden mukaan on täysin avoin kysymys, millä tavalla Kiinan laki velvoittaa yhtiön toimintaa ulkomailla. Kiinan kommunistipuolueen ei myöskään uskota noudattavan omia lakejaan.

– Siitä huolimatta, mitä lait sanovat, jos valtio määrää sinut tekemään jotain, kohtaat seuraamuksia jos kieltäydyt. Joko laillisia tai jotain pahempaa. Kommunistipuolue on kaiken yläpuolella ja määrää kaapin paikan, kuvailee hongkongilaisen lakitoimiston osakas Paul Haswell Financial Timesille.

Huawei kiistää takaovien asentamisen

Huawei on myöntänyt, että Kiinan laki edellyttää siltä yhteistyötä viranomaisten kanssa, mutta on kiistänyt, että sitä olisi pyydetty asentamaan laitteisiinsa niin kutsuttuja takaovia, joiden kautta kiinalaisviranomaisilla olisi suora pääsy järjestelmiin.

Marraskuun alussa Huawein kiinalainen perustaja vakuutteli Saksaa siitä, ettei heidän laitteisiinsa ole ohjelmoitu takaovia, Spiegel kertoi.

Lauhteen mukaan Kiinassa ymmärretään hyvin, että takaovien asentaminen laitteisiin kiinalaistehtailla olisi maalle itselleen tuhoisaa.

– Valmistamme osan laitteista Kiinassa saman kadun varrella kuin Nokia, ja jos tällainen laki olisi ollut, ei se olisi tehnyt eroa Nokian ja Huawein laitteiden välillä.

Takaovien asentaminen pelottelisi Lauhteen mukaan ulkomaiset yhtiöt siirtämään valmistuksen muualle, mikä olisi Kiinan kansantaloudelle tuhoisaa.

– Kiina ei ole hölmö. Verotulot ovat merkittäviä Kiinan hallitukselle, Lauhde sanoo.

Lauhteen mukaan maapallolta tuskin löytää yhtäkään maata, joka ei olisi vakoillut. Hän katsookin, että ilmiö kuuluu valtioiden toimintaan, jonka puitteissa Huawein pitää toimia.

– Yksityisten yritysten pitää pystyä luovimaan itsensä tässä virrassa siten, ettei meitä käytetä minkään maan työvälineenä. Oli se sitten Yhdysvallat, Kiina tai Eurooppa tai kuka tahansa.

– Kun teemme verkkoja maailmalla, lähdemme siitä, että verkko täytyy rakentaa sillä tavalla, että sitä pystytään puolustamaan kaikilta hyökkäyksiltä, tulivat ne sitten idästä, lännestä, pohjoisesta tai etelästä, hän jatkaa.

Huawei pitää itseään alan läpinäkyvimpänä

Lauhteen mukaan Huawei on alan läpinäkyvin yhtiö.

– Väitän silmät kirkkaina, että meidän vakuutuksemme yksityisyydensuojan ja kyberturvallisuuden suhteen ovat varmasti parempia kuin kenenkään muun, Lauhde kertoo.

Lauhde kertoo Huawein toimineen avoimesti muun muassa avaamalla laitteistonsa lähdekoodin viranomaisille ja operaattoreille. Yhtiön mukaan se tarjoaa erityisesti operaattoreille kattavat työkalut laitteiston hallitsemiseen ja sen toiminnan seuraamiseen.

Lauhteen mukaan Huawei hakee itselleen vahvaa jalansijaa eurooppalaisten 5g-verkkojen rakentamisessa, ja sopimuksia verkkojen kehittämisestä sillä onkin jo yli 30 kappaletta.

Yhtiö ei kuitenkaan kerro haluavansa yksinvaltiaaksi.

– Sitäkään en pidä suotavana, että meillä olisi 100 prosenttia verkoista, koska joka tapauksessa joko meille tai meidän kilpailijoiden järjestelmiin tulee jossain vaiheessa häiriö. Jos kaikki pannaan yhden kortin varaan, niin kyky vastustaa hyökkäyksiä ja muita häiriöitä katoaa.

Lauhde kertoo Huawein toivovan, että joka verkossa olisi heidän ohellaan vähintään yksi ja mieluiten kaksi kilpailijaa.

– Me tarvitaan Nokiaa ja me tarvitaan Ericssonia, Lauhde sanoo.