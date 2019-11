Vuokratyöyhtiö VMP muuttuu Eezyksi

Henkilöstöpalvelualan yhtiö VMP vaihtaa nimeään.

Yhtiön uusi nimi on Eezy, josta on tarkoitus päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa. Eezy-nimi on ollut aiemmin käytössä konsernin kevytyrittäjäpalveluissa.

Nimenmuutoksen on tarkoitus yhdistää konsernin kaikki palvelut yhden brändin alle, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhtiö tarjoaa muun muassa henkilöstöpalveluita, kevytyrittäjyystoimintoja sekä työntekijöiden rekrytointia. Yhtiön kautta työllistyy vuosittain noin 30 000 henkilöä.

Aiemmin tänä vuonna VMP:hen sulautui toinen vuokratyöyhtiö Smile. Niiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto viime vuonna oli runsaat 253 miljoonaa euroa.